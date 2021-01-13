Дозвіл на імміграцію в Україну іноземним інвесторам: Кабмін ухвалив постанову

Уряд схвалив постанову, яка стосується можливості для іноземних інвесторів звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в нашу країну.

Як передає кореспондент Укрінформу, таке рішення уряд прийняв на засіданні.

«Метою прийняття проєкту постанови є розширення кола іноземних інвесторів, які матимуть право на отримання дозволу на імміграцію в Україну, поліпшення інвестиційного клімату, подальше вдосконалення процедури розгляду клопотань іноземців та осіб без громадянства всіх категорій, які звернулися з питань отримання дозволу на імміграцію в Україну», - йдеться у пояснювальній записці до документу.

Зокрема, як зазначається у пояснювальній записці, іноземці та особи без громадянства, які перерахують з власного закордонного рахунку кошти в іноземній валюті на поточний рахунок підприємства, що створене цим іноземним інвестором в Україні, отримують можливість звернутися з клопотанням про надання дозволу на імміграцію в нашу державу.

Так, постановою встановлюється, що банки, їх відокремлені підрозділи (філії, відділення, представництва) видають особі, яка порушила клопотання про надання дозволу на імміграцію відповідно до пункту 3 частини другої статті 4 Закону «Про імміграцію», довідку про надходження іноземної інвестиції в економіку України, яка містить інформацію про надходження на інвестиційний рахунок такого іммігранта іноземної інвестиції у вигляді іноземної конвертованої валюти, внесеної іммігрантом, на суму не менше 100 тис. дол. з власного закордонного рахунка такого іммігранта на поточний рахунок підприємства, що створене цим іммігрантом у нашій країні.

Така довідка підписуватиметься керівником банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), міститиме дату видачі, номер, завірятиметься печаткою та діятиме упродовж півроку з дати видачі.

Постановою встановлено, що перед прийняттям рішення щодо надання дозволу на імміграцію особам, які здійснили іноземну інвестицію в економіку нашої держави у вигляді іноземної конвертованої валюти на суму не менше 100 тис. дол., ДМС з’ясовуватиме, чи не була повернута така іноземна інвестиція шляхом надсилання запиту до банку або його відокремленого підрозділу (філії, відділення, представництва), який видав довідку про надходження такої іноземної інвестиції в економіку нашої держави.

Також постанова конкретизує перелік документів, які підтверджують адресу проживання на території нашої країни, що повинні подаватися іноземцями та особами без громадянства, які клопочуть про надання дозволу на імміграцію в Україну.

Реалізація постанови, як уточнюється у пояснювальній записці, дозволить урегулювати питання спрощення процедури подачі документів для оформлення посвідки на тимчасове проживання для визначених категорій іноземців.

Зокрема, якщо упродовж строку розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію у документах змінилися відомості, то документи, які підтверджують такі зміни, мають подаватися до територіального органу\підрозділу ДМС, яким прийнята до розгляду заява, упродовж 10 днів з моменту настання змін з метою внесення до матеріалів справи про надання дозволу на імміграцію та врахування під час прийняття рішення.

«Тривалий час розгляду заяв про надання дозволу на імміграцію призводить до того, що в іноземців та осіб без громадянства можуть статися суттєві зміни в документах у порівнянні з тими, що вони подавали. Проте в ході перевірки дійсності поданих документів такі невідповідності виявляються працівниками ДМС та можуть трактуватися як повідомлення особою завідомо неправдивих відомостей, що може призвести до прийняття рішення про відмову в наданні дозволу на імміграцію. Внесення запропонованих змін унеможливить таку практику та передбачає право іноземця або особи без громадянства на будь-якому етапі розгляду заяви про надання дозволу на імміграцію з власної ініціативи повідомити про себе актуальну інформацію», - пояснюють у МВС.

Також постановою встановлюється, що територіальні підрозділи за місцем проживання, до яких подано заяви про надання дозволу на імміграцію, формують справи, перевіряють підстави, законність перебування в Україні іммігрантів, інформацію зазначену ними у заяві про надання дозволу на імміграцію, справжність поданих документів та їх відповідність, їх оформлення вимогам законодавства, тощо.

Зазначається, що необхідно перевіряти інформацію, яку іноземець вказує у заяві-анкеті про надання дозволу на імміграцію, бо встановлено, що іноземці нерідко приховують одночасну належність до громадянств кількох держав, про зміну повного імені або його частин, наявність непогашеної судимості, неправдиві відомості про адресу свого місця проживання, тощо.

Окрім того, встановлення такого порядку дій територіальних підрозділів, до яких подано зави про надання дозволу на імміграцію, надасть змогу більш повно, детально та всебічно вивчати інформацію про іноземця, який планує постійно проживати на території нашої країни, з метою прийняття обґрунтованого рішення про надання або відмову у наданні дозволу на імміграцію, пояснили у МВС.

Як повідомляв Укрінформ, 23 грудня Кабінет Міністрів спростив правила імміграції з Білорусі.