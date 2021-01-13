Кабмін вніс зміни до надання інформації про заборону на в’їзд в Україну

Кабмін схвалив зміни щодо надання інформації і латинськими літерами про особу, до якої застосовуються санкції у вигляді заборони в’їзду на територію України.

Таке рішення було прийнято на засіданні Кабміну в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Відтепер інформація про ім’я, прізвище та по батькові фізичної особи зазначається також латинськими літерами відповідно до написання в паспортному документі особи. Мета змін – покращення умов для проведення ідентифікації осіб, до яких застосовуються санкції у вигляді заборони в’їзду на територію України.

Читайте також: За рік прикордонники не пустили в Україну 20 тисяч іноземців

Як повідомляє Укрінформ, раніше для фізичної особи ім'я, що залежно від національних традицій може складатися з прізвища, власного імені та по батькові, дата народження, відомості про документ, що посвідчує особу, та про громадянство викладались українською мовою та мовою держави громадянства, проживання (перебування) фізичної особи або реєстрації юридичної особи.