За рік прикордонники не пустили в Україну 20 тисяч іноземців

Державна прикордонна служба України у 2020 році не пропустила в Україну більш як 19,5 тис. іноземців.

Як передає Укрінформ, про це сказав керівник Держприкордонслужби Сергій Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"Всього з початку року в Україну з різних причин ми не пропустили більш як 19,5 тис. іноземців. У більшості випадків це ті, хто не зміг підтвердити мету своєї подорожі, мали обмеження в'їзду або незаконно відвідували окуповані території, перевищили терміни перебування або подорожували з недійсними документами. Найбільше серед іноземців це громадяни Росії, Молдови і Туреччини", - сказав Дейнеко.

За його словами, також виявлено понад 8 тис. осіб як українців, так і іноземців, які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим.

"При цьому саме співробітниками прикордонного відомства винесено щодо іноземців за різні порушення понад 7800 заборон на в'їзд до нашої країни. Крім того, за 11 місяців ми виявили більш як 8 тис. осіб - це і українці, і іноземці - які незаконно відвідували тимчасово окупований Крим. За добу ми фіксуємо до 40 таких осіб", - уточнив Дейнеко.

Він зазначив, що позиція прикордонників принципова: якщо громадянин іноземної держави відвідував територію окупованого Криму, окупованих районів Донецької та Луганської областей всупереч українському законодавству, отримує три роки заборони в'їзду в Україну і не буде пропущений на територію України.

Якщо ж відповідні території з порушенням законодавства відвідує громадянин України, він буде притягнутий до адміністративної відповідальності, додав керівник відомства.

"Періодично різні люди йдуть на все, щоб потрапити на територію України. Серед тих, хто цього року отримав заборону в'їзду: Кирило Гребенщиков, Борис Корчевніков (але він в'їхав в Україну, а вже виїжджаючи, отримав заборону в'їзду), Антон Пампушний, Петро Мамонов, Світлана Чебан, Олексій Петрушко, Наталія Краснова, Олександра Митрошина, Ігор Ліванов, Олена Корікова, Павло Баршак, учасники ліричної комедії "Ідеальний свідок" пішли далі і спробували в'їхати в Україну двічі, тому спочатку при спробі в'їзду вони отримали заборону на три роки , а потім заїхали на сусідній пункт пропуску і отримали вже десять років заборони в'їзду в Україну", - розповів Дейнеко.

За його словами, також був заборонений в'їзд в Україну групі з п'яти громадян РФ, які їхали до Києва проводити тренінги та лекції з журналістики. "Думаю, що навряд чи вони можуть нас навчити чесній журналістиці, ми ж бачимо, як це відбувається в РФ. І це далеко не весь список", - наголосив Дейнеко.

На запитання про те, чи використовує Держприкордонслужба соцмережі і сайт "Миротворець" при пошуку цієї інформації, він відповів, що використовують всі законні ресурси. "Ми використовуємо всі законні наявні ресурси. Все значить все, без винятків. Крім того, у нас на сайті є стоп-лист, де будь-який громадянин може викласти інформацію про будь-яку особу - українця чи іноземця, який незаконно відвідував окуповані території", - пояснив керівник відомства.

Дейнеко наголосив, що ця інформація перевіряється, і Держприкордонслужба дає можливість кожній людині при перетині кордону висловити свою думку, спростувати або підтвердити її.

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Як повідомлялося раніше, всього протягом 2019 року прикордонники відмовили у в'їзді в Україну понад 7,3 тис. громадян РФ, щодо яких діяла заборона в'їзду або які перевищили термін перебування, або щодо яких була інформація, що вони незаконно відвідували окуповані території.