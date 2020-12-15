Україні залишається облаштувати ще 1500 км кордону з РФ

Як передає Укрінформ, про це сказав Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна".

"У Сумській області робота ще не розпочиналася. Це 568 км кордону. На ділянці Чернігівської області ми облаштували 10% кордону, залишається ще 250-270 км. У Луганській області зроблено 110 км, залишається десь 380 км. Як мінімум 1500 км кордону з РФ ще треба інженерно облаштувати", - сказав Дейнеко.

Він зазначив, що в умовах пандемії й дефіциту державного бюджету в Україні Держприкордонслужба може частково облаштовувати кордон своїми силами, оскільки має інженерні підрозділи.

"Наприкінці листопада Держприкордонслужба отримала дозвіл на здійснення господарської діяльності, ми рік працювали над цим питанням. Відтепер ми самі вироблятимемо колючий дріт "Єгоза". Закуповувати його дуже дорого... Будемо виробляти колючий дріт виключно для своїх потреб, не йдеться про можливість реалізації", - пояснив Дейнеко.

За його словами, також Держприкордонслужба може своїми силами, технікою, інженерними підрозділами здійснювати інженерне облаштування кордону: викопувати протитранспортний рів, облаштовувати контрольно-слідову смугу. "Єдине, що нам потрібно буде, – трохи збільшити бюджет на закупівлю паливно-мастильних матеріалів. Але все-таки це буде набагато дешевше, ніж це робитимуть підрядні організації", - розповів керівник відомства.

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"Нам залишаються тільки рокадні дороги... Тут нам потрібна буде допомога. Також є потреба в побудові спостережних веж. Але ми працюємо з нашими партнерами, в тому числі стратегічними, і намагаємося отримати обладнання, а саме відеокамери, тепловізори від них. Тому я думаю, що нам вдасться значно знизити вартість цього проєкту", - зазначив голова Держприкордонслужби.

За словами Дейнека, партнери зазначають, що дійсно бачать зміни, які відбуваються у відомстві, охоче допомагають, проте хотілося б, щоб ця допомога була більшою.

"Ми ж не тільки себе захищаємо, ми захищаємо Європу, фактично стоїмо на межі між Росією та Європою. Причому нам не потрібні кошти: якщо ви виробляєте хорошої якості камери, тепловізори, будь ласка, дайте їх. Я взагалі не хочу зв'язуватися з цими закупівлями, щоб навіть не давати приводу подумати, що ми можемо якось не так закуповувати і щось мудрувати", - сказав він.

Дейнеко зазначив, що Держприкордонслужба отримала на інженерне облаштування кордону з РФ у 2020 році 400 млн грн. Водночас проєкт інженерного облаштування кордону з РФ розпочинався з цифри 4,1 млрд грн, надалі був скорочений до 2,5 млрд грн. "За всі ці роки ми отримали 1,7 млрд грн. І я не можу зараз сказати, що у нас завершено з готовністю "під ключ" ділянка державного кордону хоча б в одній області", - додав він.

Як повідомлялось, проєкт було презентовано Арсенієм Яценюком на засіданні кабміну 3 вересня 2014 року. Інженерне облаштування державного кордону України з РФ заплановано завершити у 2025 році.