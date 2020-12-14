Дейнеко назвав історію про порушення кордону зі стріляниною пропагандою спецслужб РФ

Російська сторона під час чергової прикордонно-представницької зустрічі знову не змогла представити об'єктивної інформації про можливе порушення групою осіб кордону з Україною та вогневе протистояння, про які раніше інформувала прикордонна служба ФСБ РФ.

Про це сказав голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в інтерв'ю інформаційному агентству "Інтерфакс-Україна", передає Укрінформ.

За його словами, Держприкордонслужба отримала інформацію про подію від російської сторони з величезною затримкою, приблизно на 11 годин.

"Це свідчить про те, що російська сторона намагалася або взагалі не афішувати цю інформацію, або напрацьовувала позицію, яку потім офіційно озвучила", - зазначив Дейнеко.

За словами голови прикордонного відомства, з метою з'ясування всіх обставин цієї події було проведено першу прикордонно-представницьку зустріч на рівні помічників прикордонних представників, однак під час зустрічі жодної підтверджувальної інформації українській стороні не було надано.

"Кожна сторона має представити докази, а вони не були представлені. Встановлено процедуру, згідно з якою за результатами прикордонно-представницької зустрічі складається протокол, де є позиція російської сторони і позиція української сторони. Українська сторона наполягала на представленні доказів, але до спільного рішення ми так і не змогли дійти. Тому я вважаю, що це звичайна інформаційна пропагандистська акція з боку спецслужб РФ. До чого вона присвячена? Мабуть, до дня ФСБ РФ, який у сусідній країні відзначатимуть невдовзі", - наголосив Дейнеко.

Він додав, що Держприкордонслужба досі не отримала офіційної інформації про нібито загиблого в РФ недалеко від кордону українця.

"Так, у мережі інтернет є інформація про те, що це громадянин України Г., який неодноразово потрапляв у поле зору, проте офіційно ми її не маємо. Тіло загиблого до України з РФ не передавали. Також, наскільки мені відомо, родичі й близькі цієї особи на територію РФ поки що не виїжджали", - сказав Дейнеко.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня ФСБ РФ повідомило про ситуацію на кордоні з Україною, коли, начебто, троє невідомих порушили кордон з боку України. За даними ФСБ, при спробі затримання відбулося вогневе протистояння, в результаті якого один з порушників загинув, інші втекли на територію України.