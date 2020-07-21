В Україні запрацювали іміграційні квоти для ІТ-спеціалістів

Відсьогодні, з 21 липня, українські ІТ-компанії отримали можливість працевлаштовувати іноземних спеціалістів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації України у Facebook.

"Відсьогодні іноземні ІТ-спеціалісти можуть подавати документи на отримання дозволу на імміграцію. У межах встановленої квоти українські ІТ-компанії дістануть можливість працевлаштувати додатково 5 000 висококваліфікованих ІТ-спеціалістів на майже постійній основі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що залучені в межах квоти працівники отримають посвідку на постійне проживання. Таким чином, вони можуть 10 років вільно жити та працювати Україні.

Іноземні спеціалісти, що вже мешкають в Україні, мають подати свої документи у територіальний підрозділ Державної міграційної служби за місцем своєї реєстрації. Фахівці, що перебувають за межами України, – у консульські установи України за кордоном.

Мінцифри консультуватиме Мінекономіки щодо підтвердження кваліфікації спеціалістів. Щоб іноземні ІТ-фахівці, які будуть працевлаштовані за імміграційними квотами, дійсно мали високу кваліфікацію, розроблені відповідні кваліфікаційні вимоги.

Як повідомлялося, Кабмін розпорядженням №431-р від 11 березня 2020 року встановив квоти на імміграцію 5000 іноземних спеціалістів для працевлаштування в українських ІТ-компаніях.