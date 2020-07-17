Facebook представить конкурента TikTok для 50 країн – ЗМІ
Про це повідомляє NBC News із посиланням на співрозмовників, обізнаних із планами компанії.
«Facebook представить Instagram Reels як відповідь TikTok у США й у ще понад 50 країнах впродовж кількох тижнів», - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що новий сервіс надасть користувачам можливість знімати й поширювати 15-секунді відеоролики. Більш того, користувачі зможуть використовувати та робити ремікси пісень з відео інших користувачів.
Люди також зможуть бачити чи набирає їхній нетривалий відеоролик популярності у мережі.
Зазначається, що Facebook запустила Reels у Бразилії минулого листопада. Минулого місяця новий сервіс став доступним у Франції й Німеччині, а минулого тижня в Індії.
Сам сервіс буде доступний у додатку соціальної мережі Instagram.