TikTok оштрафували у Південній Кореї за незаконне збирання даних дітей

Комісія з комунікацій Південної Кореї оштрафувала відеосервіс TikTok на 186 мільйонів вон (123 тисяч фунтів стерлінгів) за збирання даних дітей, молодших 14 років, без дозволу їхніх батьків.

Про це повідомляє BBC.

«У Південній Кореї оштрафували відеосервіс TikTok за неправильне поводження у зборі данних дітей», - йдеться у повідомленні.

Комісія з комунікацій Південної Кореї наклала штраф на TikTok у розмірі 186 мільйонів вон (123 тисяч фунтів стерлінгів) за те, що відеосервіс збирав дані дітей, молодших 14 років, без дозволу на те їхніх батьків.

Регулятор також додав, що компанія не повідомляла користувачам, що їхні пдітиерсональні дані передавалися закордон.

Зазначається, що суму штрафу дорівнює 3% щорічних прибутків TikTok.