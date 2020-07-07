TikTok "згортається" у Гонконгу через закон про нацбезпеку

Відеосервіс TikTok за кілька днів припинить працювати у Гонконгу через ухвалення Китаєм закону про нацбезпеку регіону.

Про це BBC заявив речник компанії.

«З огляду на нещодавні події ми вирішили припинити роботу додатку TikTok у Гонконзі», - заявив він.

Відеосервіс TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, був розроблений для користувачів позаматерикової частини Китаю. У самому Китаї працює схожий додаток Douyin.

Раніше стало відомо, що компанії Facebook, Google й Twitter тимчасово припиняють надавати дані користувачів на запит правоохоронців Гонконгу після ухвалення Китаєм контроверсійного закону про нацбезпеку регіону.

Як повідомлялося, Всекитайські збори народних представників ухвалили 28 травня закон про національну безпеку Гонконгу в обхід місцевого законодавчого органу. За ухваленим законом, китайська влада зможе в обхід місцевого уряду карати за дії, які у Пекіні розцінюватимуть як такі, що загрожують національній безпеці та підривають державну владу в Гонконгу.

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Ухвалення цього закону розкритикували у ЄС, Великій Британії, США та інших країнах. Зокрема, владу Китаю звинувачують у порушенні зобов'язань щодо Гонконгу, взятих у рамках китайсько-британської угоди про передачу цієї території КНР.

У США також заявили, що почнуть позбавляти Гонконг привілейованого статусу, оскільки він перестав бути відокремленою складовою КНР.