У ВМС США заборонили китайський додаток TikTok

Службовцям ВМС США заборонили користуватися китайським сервісом TikTok на мобільних пристроях, виданих урядом - інакше їх відключатимуть від інтернету.

Про це повідомляє Голос Америки.

«На думку військового керівництва, ця соцмережа, що зараз набуває популярності в США, може становити кіберзагрозу для збройних сил Сполучених Штатів. Згідно із вказівкою, ті військові, які користуються урядовими телефонами і не видалили застосунок TikTok, будуть відключені від інтернету військово-морських сил США», - ідеться в повідомленні.

Водночас, як зазначається, в чому саме полягає загроза китайського додатка, військове керівництво не уточнило.

TikTok - китайський застосунок, що спеціалізується на коротких відео, набуває дедалі більшої популярності в американської молоді. Раніше користувачі помітили, що сервіс цензурував матеріали зі згадками протестів у Гонконзі чи репресій уйгурів у Сіньцзяні. Однак компанія ByteDance Ltd, якій належить TikTok, заперечує співпрацю з владою Китаю.

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Як повідомлялося, наприкінці жовтня сенатори Чак Шумер і Том Коттон у листі до керівника Національної розвідки США закликали дати оцінку ризикам національної безпеки з боку TikTok та інших китайських платформ. На їхню думку, такі додатки можуть використовуватися для шпигування за громадянами США або стати мішенями іноземних кампаній впливу - як у випадку з російським втручанням у президентські вибори 2016 року.