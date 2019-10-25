Сенатори США вважають китайський додаток TikTok загрозою для нацбезпеки

Китайський додаток TikTok, призначений для створення та поширення відеофайлів і прямих трансляцій, може загрожувати нацбезпеці США.

Про це йдеться у листі американських сенаторів Чака Шумера та Тома Коттона в.о. директору нацрозвідки Джозефу Магвайру, повідомляє CNN.

«Сенатори Чак Шумер та Том Коттон хочуть, щоб американська розвідувальна спільнота дала оцінку ризикам національної безпеки з боку TikTok та інших китайських платформ», - йдеться у повідомленні.

На їхню думку, такі додатки можуть використовуватися для шпигунства за громадянами США або стати мішенями іноземних кампаній впливу, таких як російська кампанія, що займалася втручанням у президентські вибори в 2016 році.

Тому сенатори закликають відповідні регулятори та спецслужби США розслідувати зв'язки TikTok з Китаєм.

TikTok, який належить пекінській материнській компанії Bytedance, швидко набрав популярність і став одним з небагатьох китайських додатків, якими активно користуються у західних країнах.

Додаток було завантажено 177 мільйонів разів у минулому кварталі. За даними Sensor Tower, близько 100 мільйонів його користувачів є громадянами США.

TikTok також заробив 40 мільйонів доларів у App Store в минулому кварталі.

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Оскільки материнська компанія TikTok – ByteDance – базується в Китаї, її можна змусити "підтримувати та співпрацювати з розвідувальною діяльністю, яку контролює Комуністична партія Китаю", - наголосили сенатори в листі.

У TikTok, зі свого боку, заявили, що компанія зберігає всі дані американських користувачів у США та створює резервні копії в Сінгапурі.

"Наші центри обробки даних розташовані повністю за межами Китаю, і жодні з наших даних не підпадають під дію китайського законодавства. Крім того, у нас є спеціалізована технічна команда, орієнтована на дотримання жорсткої політики щодо кібербезпеки, а також щодо конфіденційності та безпеки даних", - йдеться в повідомленні компанії у п'ятницю.