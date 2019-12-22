У Китаї оборонний бюджет США назвали втручанням у свої внутрішні справи

Деякі положення прийнятого в США оборонного бюджету на 2020 рік у Китаї вважають втручанням у внутрішні справи країни.

Про це повідомляє Хіnһuа.

«Ці пункти є необґрунтованими й упередженими, тут явне втручання у внутрішні справи Китаю», - заявив речник Комітету з міжнародних відносин Всекитайських зборів народних представників Ю Веньцзе.

Положення військового бюджету США, які обурили влади Китаю, включають постачання озброєнь Тайваню, підтримку протестувальників у Гонконзі, а також згадка про ситуацію в Сіньцзяні в контексті прав мусульман-уйгурів.

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Як зазначили в Комітеті, згадка Тайваню в американському бюджеті серйозно порушує принцип «одного Китаю», завдає значної шкоди відносинам між Пекіном і Вашингтоном, а також загрожує миру і стабільності в Тайванській протоці.

Ю Веньцзе закликав Сполучені Штати відмовитися від «свого менталітету і гегемоністської логіки часів Холодної війни», припинити втручатися у внутрішні справи Китаю і «вжити заходів щодо негайного усунення негативного впливу, спричиненого цим документом».

Як повідомляв Укрінформ, президент США Дональд Трамп підписав оборонний бюджет країни, який передбачає $300 млн військової допомоги Україні.