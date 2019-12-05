Китай висловив протест щодо нових санкцій США за утиски уйгурів

КНР висловила протест проти схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про посилення тиску на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності у Китаї.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Китай засудив прийнятий у США законопроєкт з вимогою закрити так звані табори "перевиховання" для етнічної спільноти уйгурів", - йдеться у повідомленні.

У законопроєкті, який ще має схвалити Сенат, передбачено запровадження санкцій проти функціонерів Комуністичної партії, звинувачених у порушеннях прав уйгурів.

Загалом, у рамках політики тривалих репресій уряду КНР у північно-західному регіоні Сіньцзян ув'язнено понад мільйон представників мусульманської меншини.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді з'явилась інформація, яка свідчить про те, що у західному китайському регіоні Сіньцзян трудові табори використовуються для «промивання мізків» та «перевиховання» ув'язнених мусульман уйгурської національності.

3 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що зобов'язує адміністрацію Трампа посилити тиск на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності в Китаї.