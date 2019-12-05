Китай висловив протест щодо нових санкцій США за утиски уйгурів

Китай висловив протест щодо нових санкцій США за утиски уйгурів

Укрінформ
КНР висловила протест проти схвалення Палатою представників Конгресу США законопроєкту про посилення тиску на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності у Китаї.

Про це повідомляє Al Jazeera.

"Китай засудив прийнятий у США законопроєкт з вимогою закрити так звані табори "перевиховання" для етнічної спільноти уйгурів", - йдеться у повідомленні.

У законопроєкті, який ще має схвалити Сенат, передбачено запровадження санкцій проти функціонерів Комуністичної партії, звинувачених у порушеннях прав уйгурів.

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Загалом, у рамках політики тривалих репресій уряду КНР у північно-західному регіоні Сіньцзян ув'язнено понад мільйон представників мусульманської меншини.

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді з'явилась інформація, яка свідчить про те, що у західному китайському регіоні Сіньцзян трудові табори використовуються для «промивання мізків» та «перевиховання» ув'язнених мусульман уйгурської національності.

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3 грудня Палата представників Конгресу США схвалила законопроєкт, що зобов'язує адміністрацію Трампа посилити тиск на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності в Китаї.

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