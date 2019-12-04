Палата представників США ухвалила закон, який може посилити санкції проти Китаю

Палата представників схвалила законопроєкт, що зобов'язує адміністрацію Трампа посилити тиск на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності в Китаї.

Про це повідомляє ВВС.

«Палата представників США ухвалила законопроєкт про протидію так званому безпідставному затриманню, катуванням і переслідуванням уйгурських мусульман у Китаї», - йдеться в повідомленні.

Палата представників закликала до «цілеспрямованих санкцій» стосовно членів китайського уряду, зокрема секретаря Комуністичної партії в автономному районі Сіньцзян Чень Цюаньго, який несе відповідальність за репресії стосовно мусульман-уйгурів.

Законопроєкт, ухвалений переважною більшістю, все-таки потребує ще схвалення Сенату і президента США Дональда Трампа.

Міністерство закордонних справ Китаю назвало цей крок з боку США «зловмисним».

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в Китайському уряді сталося просочення інформації, яка свідчить про те, що тюремні табори в західному регіоні Сіньцзян використовуються для того, щоб «промивати мізки» і «перевиховувати» ув'язнених мусульман уйгурської національності.