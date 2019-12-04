Палата представників США ухвалила закон, який може посилити санкції проти Китаю

Палата представників США ухвалила закон, який може посилити санкції проти Китаю

Укрінформ
Палата представників схвалила законопроєкт, що зобов'язує адміністрацію Трампа посилити тиск на Пекін у зв'язку з утисками мусульман уйгурської національності в Китаї.

Про це повідомляє ВВС.

«Палата представників США ухвалила законопроєкт про протидію так званому безпідставному затриманню, катуванням і переслідуванням уйгурських мусульман у Китаї», - йдеться в повідомленні.

Палата представників закликала до «цілеспрямованих санкцій» стосовно членів китайського уряду, зокрема секретаря Комуністичної партії в автономному районі Сіньцзян Чень Цюаньго, який несе відповідальність за репресії стосовно мусульман-уйгурів.

Законопроєкт, ухвалений переважною більшістю, все-таки потребує ще схвалення Сенату і президента США Дональда Трампа.

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Міністерство закордонних справ Китаю назвало цей крок з боку США «зловмисним».

Як повідомляв Укрінформ, у листопаді в Китайському уряді сталося просочення інформації, яка свідчить про те, що тюремні табори в західному регіоні Сіньцзян використовуються для того, щоб «промивати мізки» і «перевиховувати» ув'язнених мусульман уйгурської національності.

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