Китай побудував в'язниці для уйгурів, щоб "промивати їм мізки" - витік документів

Китайський уряд використовує тюремні табори в західному регіоні Сіньцзян для того, щоб «промивати мізки» ув'язненим мусульманам уйгурської національності.

Про це свідчить витік документів, повідомляє BBC.

«Витік документів вперше деталізує систематичне «промивання мізків» у Китаї сотням тисяч мусульман (уйгурів - ред.) у мережі тюремних таборів суворого режиму», - йдеться в повідомленні.

Витік стався в Міжнародному консорціумі журналістів-розслідувачів (ICIJ), який працював з 17 медіа-партнерами, включаючи BBC Panorama і The Guardian у Великій Британії.

Розслідування виявило нові докази, які спростовують заяви Пекіна про те, що табори, які було побудовано в останні три роки, призначені тільки для добровільного перевиховання з метою протидії екстремізму.

Вважається, що близько мільйона осіб, переважно представників мусульманської уйгурської громади, було заарештовано без суду.

Один зі звітів вказує, що 15 000 осіб з південного Сіньцзяна було відправлено у табори протягом лише одного тижня 2017 року.

Витік урядових документів включає в себе інструкції, які в 2017 році керівники таборів отримали від одного з високих чиновників Комуністичної партії Сіньцзяна. В них зазначалося, що не можна дозволяти втечі, потрібно підвищувати дисципліну і карати за порушення норм поведінки, сприяти покаянню і сповіді, заохочувати так званих «студентів» повністю змінюватися, забезпечувати повне відеоспостереження за гуртожитками без сліпих зон.

Документи також свідчать, як контролюється кожен аспект життя затриманих: «Студенти повинні мати фіксоване положення в ліжку, фіксоване положення в черзі, фіксоване місце в класі і під час роботи». Зміни строго забороняються. Уряд впроваджував вимоги щодо поведінки і дисципліни для ранкового підйому ув'язнених, переклику, особистої гігієни, прийому їжі, навчання, тощо.

«Студенти» таборів отримували очки за ідеологічну трансформацію, навчання і дотримання дисципліни. Система батога і пряника визначала їх можливість спілкуватися з сім'ями, а також час, коли їх можна було відпустити.

У документах також містяться чіткі вказівки заарештовувати уйгурів з іноземним громадянством і вистежувати уйгурів, які проживають за кордоном. Передбачається, що посольства і консульства Китаю залучені до цієї справи. Однак посол Китаю у Великій Британії Лю Сяомін заявив, що ці заходи захистили місцевих жителів, і за останні три роки в Сіньцзяні не було жодного теракту. Саму документацію з витоку посол назвав фейковими новинами.

Фото: ВВС