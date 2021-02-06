Міграційна служба вже оформила понад 5,6 мільйона ID-карток

Від початку процесу оформлення біометричних документів Державна міграційна служба видала понад 5,6 мільйона ID-карток.

Про це повідомляє пресслужба ДМС, передає Укрінформ.

«Загалом з початку оформлення біометричних документів в Україні Міграційна служба оформила понад 5,6 мільйона ID-карток і має усі технічні можливості для внесення на них кваліфікованого електронного підпису (КЕП) за бажанням власника», - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що у п’ятницю минув рік, як ID-картка, що містить електронний підпис громадянина, стала повноцінним засобом ідентифікації особи. З 5 лютого 2020 року безкоштовну послугу ДМС із внесення кваліфікованого електронного підпису на безконтактний електронний носій (чіп) ID-картки уже отримали декілька десятків тисяч українців.

У відомстві також нагадують, що ця послуга надається безкоштовно і є доступною громадянам нашої держави, які досягли 18-річного віку. На період дії на всій території нашої країни карантину зробити це можна у будь-якому територіальному підрозділі ДМС незалежно від місця реєстрації. Для запису КЕП на чіп ID-картки знадобиться PIN-код (PIN 2), який особисто вказується власником ID-картки під час її отримання.

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«Використовуючи ID-картку з КЕП, її власник отримує чимало переваг, зокрема – можливість легко та зручно користуватися електронними сервісами державних органів, отримувати адміністративні і банківські послуги, відкривати та вести бізнес просто з дому», - вказують у відомстві.

При цьому, додають у ДМС, використання КЕП цілком безпечне, адже таємні ключі електронного підпису зберігаються у спеціальному захищеному чіпі на ID-картці, який має висновок державної експертизи у галузі криптографічного захисту інформації.

Як повідомлялося, 5 лютого минулого року Президент Володимир Зеленський першим отримав кваліфікований електронний підпис на чіп ID-картки.