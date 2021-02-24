Закон про штрафи за п’яне водіння пішов на підпис Зеленському

Голова ВР Дмитро Разумков підписав Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за окремі правопорушення у сфері безпеки дорожнього руху» (№2695).

Як передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу парламенту, законом підвищуються штрафи: за перевищення швидкості від 20 до 50 км/год - 340 грн; за перевищення швидкості більш ніж на 50 км/год – 1,7 тис. грн.

За керування авто напідпитку гаманець може «полегшати» на 17 тис. грн з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік, а за повторне протягом року - 34 тис. грн з позбавленням водійських прав на 3 роки.

За третій випадок протягом року - штраф 51 тис. грн із позбавленням водійських прав на 10 років з конфіскацією авто.

Штраф за втечу з місця ДТП підвищується з 255 до 3,4 тис. грн.

Вживання особою, яка керувала транспортним засобом, після дорожньо-транспортної пригоди за її участю алкоголю, наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів, а також лікарських препаратів, виготовлених на їх основі (крім тих, що входять до офіційно затвердженого складу аптечки або призначені медпрацівником), або після того, як транспортний засіб був зупинений на вимогу поліцейського, до проведення уповноваженою особою медичного огляду з метою встановлення стану сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, чи до прийняття рішення про звільнення від проведення такого огляду, - тягне за собою накладення штрафу на водіїв у розмірі 2000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян (34 тис. грн) або адміністративний арешт на строк 15 діб, з позбавленням права керування транспортними засобами на строк три роки і на інших осіб - накладення штрафу у розмірі 2000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або адміністративний арешт на строк 15 діб.

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Окрім цього, ухваленим законом із законодавства виключаються норми, що передбачають накладення штрафних балів. Водночас, законодавчо закріплюється можливість використання поліцейським технічних засобів відеозапису, з обов’язковим долученням таких матеріалів до протоколу про адміністративне правопорушення, шляхом внесення відповідних змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Народні депутати також врахували поправку, яка виключає з тексту закону положення, яке передбачало можливість профілактичної зупинки транспортного засобу поліцейським з метою проведення огляду водіїв із використанням спеціальних технічних засобів для перевірки на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо вживання лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції.

Закон передано на підпис Президенту України.