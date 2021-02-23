Продаж ліків дітям до 14 років: комітет Ради ініціює законопроєкти про заборону та покарання

У столиці за два місяці цього року зафіксовано 25 спроб дитячих самогубств, що перевищує цей сумний показник минулих років у кілька разів.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький у Фейсбуці.

«На початку року у Києві кількість спроб дитячих самогубств зросла у кілька разів. Згідно з даними «Охматдиту», за останні два роки цей сумний показник складав 60 дітей на рік. Натомість лише цього року зафіксовано 25 таких випадків», - підкреслив він.

Радуцький заявив, що профільний комітет ініціює два законопроєкти, перший з яких передбачає заборону продажу лікарських засобів особам до 14 років, другий - запровадження жорсткої адміністративної відповідальності за порушення цієї заборони.

«Ініціативи Комітету здоров’я нації містять не лише заборону, але і норми, що спонукатимуть неухильно дотримуватися цієї заборони. Першим законопроєктом ми пропонуємо внесення змін до статті 21 Закону України «Про лікарські засоби». Згідно з цими змінами, реалізація лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, буде заборонена. В разі виникнення сумніву щодо віку покупця реалізація лікарських засобів буде здійснюватися за умови пред'явлення документа, що засвідчує його вік», - пояснив Радуцький.

Другим законопроєктом пропонується викласти у новій редакції статтю 424 Кодексу України про адміністративні правопорушення, встановивши покарання за продаж (відпуск) в аптечних закладах лікарських засобів громадянам, які не досягли 14-річного віку, у вигляді накладення штрафу від шести до двадцяти п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. За повторне порушення – від двадцяти п’яти до сімдесяти неоподатковуваних мінімумів.

«Проблема вимагає найшвидшого вирішення. Тому очікую, що наші пропозиції будуть найближчим часом винесені на обговорення та ухвалені», - заявив депутат.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці 17 лютого в приміщені школи наковталися цього ж препарату і потрапили до лікарні.

Крім цього, 18 лютого до клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.