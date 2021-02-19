«Аноніми у мережі – не авторитети»: Кличко звернувся до батьків через самогубства підлітків

Київський міський голова Віталій Кличко звернувся до батьків у зв’язку із випадками самогубств серед дітей, які нещодано трапилися в Києві та інших містах України.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу.

«Хочу звернутися до батьків підлітків. Протягом останнього місяця в Києві і в деяких містах України прокотилася хвиля самогубств. Підлітки ковтають пігулки, стрибають з високих поверхів будинків», - розповів він.

Кличко зазначив, що за інформацією правоохоронців, більшість дітей, які загинули, були учасниками груп у соціальних мережах, в яких психологічно тиснуть на дітей та буквально змушують до самогубства.

«Тому спілкуйтеся зі своїми дітьми, цікавтеся їхніми інтересами та що їх тривожить, перевіряйте гаджети, які сайти відвідує дитина та з ким спілкується. Пояснюйте і показуйте прикладом важливість довірчих відносин у родині», - наголосив він.

Міський голова закликав батьків бути уважними до своїх дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.

Кличко звернувся також до підлітків та заявив, що «аноніми в мережі – це не авторитети».

«Кожен із вас є особистість, яка формує своє майбутнє. В реальному, а не в віртуальному світі. Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте і йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу, і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип: немає нічого неможливого! Повірте в це!» - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці 17 лютого в приміщені школи наковталися цього ж препарату і потрапили до лікарні.

Крім цього, 18 лютого до клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.