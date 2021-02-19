«Аноніми у мережі – не авторитети»: Кличко звернувся до батьків через самогубства підлітків
Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це Кличко заявив на брифінгу.
«Хочу звернутися до батьків підлітків. Протягом останнього місяця в Києві і в деяких містах України прокотилася хвиля самогубств. Підлітки ковтають пігулки, стрибають з високих поверхів будинків», - розповів він.
Кличко зазначив, що за інформацією правоохоронців, більшість дітей, які загинули, були учасниками груп у соціальних мережах, в яких психологічно тиснуть на дітей та буквально змушують до самогубства.
«Тому спілкуйтеся зі своїми дітьми, цікавтеся їхніми інтересами та що їх тривожить, перевіряйте гаджети, які сайти відвідує дитина та з ким спілкується. Пояснюйте і показуйте прикладом важливість довірчих відносин у родині», - наголосив він.
Міський голова закликав батьків бути уважними до своїх дітей, щоб вони знали, що їх люблять, розуміють і не дозволять образити.
Кличко звернувся також до підлітків та заявив, що «аноніми в мережі – це не авторитети».
«Кожен із вас є особистість, яка формує своє майбутнє. В реальному, а не в віртуальному світі. Займайтеся спортом, слухайте музику, малюйте, мрійте і йдіть до своєї мети. На власному досвіді скажу: з дитинства я мріяв стати чемпіоном світу з боксу, і я ним став, хоча багато хто в це не вірив. Бо мій життєвий принцип: немає нічого неможливого! Повірте в це!» - сказав Кличко.
Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».
В Умані Черкаської області дві восьмикласниці 17 лютого в приміщені школи наковталися цього ж препарату і потрапили до лікарні.
Крім цього, 18 лютого до клініки «Охматдит» доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.