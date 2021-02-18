Услід за Бояркою та Уманню: підліток у Києві також наковтався пігулок

До клініки "Охматдит" доправили 15-річного киянина, який наковтався пігулок.

Як повідомляє Укрінформ, про це повідомляє ТСН.

Зазначається, що дитину доправили до лікарні зранку з дому. Зараз лікарі констатують, що його стан стабільний і загрози вже життю немає.

Водночас лікарі зауважують, що тенденція суїцидальних настроїв серед молоді в останні місяці дуже зросла, і якщо раніше діти вживали медикаменти несвідомо, випадково, то зараз вони розуміють, що роблять.

«У нас останні два роки цифри залишаються сталими - 60 дітей. З початку цього року ми вже прийняли 25. І це лише верхівка, бо ми приймаємо виключно отруєння. Ми вже виконали свою річну норму хворих із суїцидальними настроями», - повідомив завідувач відділення інтенсивної терапії гострих інтоксикацій НДСЛ "Охматдит" Олександр Урін.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла. За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».

В Умані Черкаської області дві восьмикласниці 17 лютого в приміщені школи наковталися пігулок цього ж препарату і потрапили до лікарні.