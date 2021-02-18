Отруєння у Боярці: директорку ліцею відсторонили від посади

Міська рада Боярки призначила службове розслідування стосовно директора ліцею, де 16 лютого отруїлися дві дівчини, одна з яких померла.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомив міський голова Боярки Олександр Зарубін.

«Вчора Боярську громаду сколихнула страшна звістка про трагічну подію, що відбулася у Боярському академічному ліцеї «Гармонія», та призвела до смерті дитини.

Міська рада з метою надання належної правової оцінки діям адміністрації закладу щодо можливого неналежного виконання посадових обов'язків проводить ряд заходів», - написав мер Боярки.

Зокрема, міськрада видала розпорядження про проведення службового розслідування та відсторонення від здійснення повноважень за посадою директора ліцею Світлани Сушко.

Як зазначається у документі, службове розслідування проводитиметься з 18 лютого до 17 березня (з можливістю подальшого продовження). Його предметом стане можливе неналежне виконання службових обов'язків. На цей час директорку Боярського академічного ліцею «Гармонія» Світлану Сушко буде відсторонено від здійснення повноважень за посадою без збереження зарплати.

«Такі дії направлені на дотримання суворого контролю щодо недопущення порушення режиму роботи в закладах освіти та притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні належного виконання посадових обов'язків», - наголосив Зарубін.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області дві дівчинки отруїлись невідомою речовиною, одна з них померла.

Поліція Київщини встановлює обставини отруєння школярок.