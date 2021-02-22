Українському політв’язню Марченку не надають дані медобстеження

Українському політв'язню в РФ Олександру Марченку, який свого часу переніс операцію через онкологію, а також його захисту не надають дані про медобстеження, яке відбулося у листопаді 2020 року.

Про це розповіла Укрінформу дружина політв'язня Катерина Марченко.

«У 2016-му році мій чоловік переніс онкологічне захворювання і операцію з видалення щитовидної залози. У зв'язку з цим у Олександра є потреба в періодичному обстеженні цього органу. Необхідно раз на рік проводити УЗД щитовидної залози і хоча б раз на 3 місяці здавати аналізи на гормони», - розповідає дружина політв'язня.

За її словами, у листопаді 2020 року стало відомо, що медобстеження було проведено. Після чого адвокат політв'язня спершу в усній формі, а потім шляхом направлення письмових запитів на Федеральну службу виконання покарань (у грудні 2020 року і в січні 2021-го) попросив надати йому результати обстеження Олександра Марченка.

«Але минуло вже багато часу, а адвокат досі так і не отримав ні відповідей від ФСВП, ні самих результатів дослідження на гормони. При цьому лікар в СІЗО самостійно відкоригував Олександру дозу препарату «Еутирокс», який необхідно приймати для підтримки нормальної життєдіяльності організму і від якого залежить функціонування всіх органів, зважаючи, що щитовидна залоза повністю відсутня», - пояснює Катерина Марченко.

За її словами, сам Олександр також неодноразово просив надати йому результати аналізів для того, щоб він зміг передати інформацію родичам. Але за вказаний період часу йому так і не вдалося отримати цю інформацію.

Також після тортур, перенесених у «ДНР», усвідомлюючи можливі наслідки, Олександр неодноразово просив провести йому більш детальне обстеження внутрішніх органів, у чому йому регулярно відмовляють. Нещодавно до Марченка приїжджав прокурор у зв'язку з черговим проханням його захисту відкрити справу і провести неупереджене розслідування за фактом викрадення і незаконного переміщення політв'язня на територію РФ співробітниками ФСБ. Але, крім дозволу на відвідування стоматолога (після «пригод» у «ДНР» у Олександра немає двох передніх зубів), нічого добитися не вдалося.

«Тиждень тому мені прийшло відразу кілька звісточок від мого чоловіка. Він повідомив, що застудився і дуже «потягнув» спину (у зв'язку з цим протягом кількох днів боляче було ходити). Пише, що сумує за Батьківщиною і турбується з приводу подій, що відбуваються в Україні. Також він висловлює величезну подяку всім небайдужим до нашої ситуації людям за їх підтримку та увагу», - резюмує дружина політв'язня.

Як повідомляв Укрінформ, на початку листопада на останньому перед вироком засіданні суду в Краснодарі Марченко зробив заяву про неправомірні дії спецслужб РФ і ОРДЛО. Точніше - про викрадення й катування «МДБ ДНР», а також протизаконні допити і погрози ФСБ РФ.

26 листопада Олександру Марченку в РФ було винесено вирок - 10 років позбавлення волі.

17 грудня 2018 року українця Олександра Марченка затримало «МДБ ДНР». Після 2 місяців перебування в ізоляторі його доставили на кордон України і РФ і передали представникам ФСБ Росії. Ще майже два з половиною місяці його утримували в депортаційному центрі Краснодарського краю.

Кримінальну справу проти Марченка було порушено 30 квітня 2019 року. Після цього його помістили в СІЗО, обвинувативши в приготуванні до придбання і незаконного переміщення з території Росії продукції військового призначення, а також у шпигунстві.

У грудні 2019 року Правозахисний центр «Меморіал» визнав українця Марченка політв'язнем.