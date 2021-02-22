Колишні в’язні Кремля створили спільну платформу

Колишні кремлівські бранці створили і невдовзі презентують спільну платформу зі звільнення українців, яких утримують у місцях неволі.

Як повідомив Олег Сенцов у Фейсбуці, презентація Платформи «Звільнення в'язнів» відбудеться 4 березня об 11.00 в актовій залі Київської православної богословської академії ПЦУ, передає Укрінформ.

«Засновники Платформи Олег Сенцов, Герой України Володимир Жемчугов, Роман Сущенко, Микола Карпюк, Едем Бекіров, Павло Гриб, Ахтем Чийгоз, Станіслав Асєєв, Олександр Кольченко, Володимир Балух, Ігор Козловський, Євген Панов, Ільмі Умеров, Микола Семена, Ісмаїл Рамазанов, Олександр Шумков, Ігор Мовенко зроблять заяву для ЗМІ про мету і завдання Платформи, шляхи звільнення в'язнів», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, в заході візьме участь предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній, представники УГКЦ та мусульман. Запрошені представники посольств.

Координатор Платформи - Ігор Гриб.