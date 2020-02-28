Європейські дипломати та колишні бранці Кремля підписали листівки політв'язням

Акредитовані в Україні дипломати країн Європи і надалі підтримуватимуть громадян України, які незаконно позбавлені волі у Росії, в ОРДЛО й анексованому Криму.

Про це йшлося на зустрічі колишніх полонених і родичів політв'язнів Кремля із західними дипломатами, організованій місією Посольства Великої Британії в Україні, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

«Минуло 6 років, як Росія анексувала Крим. Ми маємо про це говорити, як і говорити про всіх незаконно утримуваних громадян України, нагадувати, що про них пам'ятають», - заявила заступник голови місії Посольства Великої Британії в Україні Гелен Фейзі.

За словами представника Президента України в Криму Антона Кориневича, український уряд боротиметься за кожного заручника Кремля.

«Кілька днів тому Президент засвідчив, наскільки важливою є тема окупації Криму та питання визволення кожного політв'язня. Ми працюватимемо, допоки у російських в'язницях не лишиться жодного бранця з числа громадян України. На жаль, окупаційна влада не змінює своєї політики, але ми боротимемося за кожного заручника, де б він не був», - зазначив він.

Активістка об'єднання «Кримська солідарність», координаторка ініціативи «Кримське дитинство» Муміне Салієва зазначила, що наразі понад 60 кримських татар утримують у в'язницях РФ та окупованого півострова за політичні та релігійні переконання. Ініціатива «Кримське дитинство» допомагає двом сотням дітей, чиїх батьків переслідує окупаційна влада. Причому, 11 із них ніколи не знали ласки батьківської руки, адже народилися вже після того, як їхніх тат заарештували.

Зустріч колишніх полонених і родичів політв'язнів Кремля із західними дипломатами / Фото: Роман Сущенко, Укрінформ

«Роки йдуть і ніколи не повернуть їм цього відчуття. Ми разом спроможні зробити багато. Для цього лише потрібна політична воля, глобальна та особиста підтримка кожного з вас», - додала Салієва.

Колишній політв'язень Кремля журналіст Роман Сущенко закликав країни Європи продовжувати і посилювати економічні санкції проти агресора, поки всі незаконно утримувані громадяни України не повернуться додому, а територіальна цілісність нашої держави не буде відновлена.

«Я переконаний, що Україна невдовзі виграє судові процеси у незалежних міжнародних судах, і тоді настане час вашим елітам, політикам і суспільствам проявити політичну волю та притягнути Росію до відповідальності за злочини, які вона скоює упродовж останніх 6 років на території України», - наголосив Сущенко, звертаючись до іноземних дипломатів.

Менеджер з міжнародної адвокації Центру прав людини ZMINA Роман Громик висловив сподівання на звільнення політв’язнів навесні.

«Такий обмін відбудеться, я переконаний, але я прошу вас не звертати особливу увагу на кількість. Важлива суть. Нещодавно звільнилися два політв'язні з числа кримських татар через закінчення терміну ув'язнення, їм заборонено залишати місце проживання 8 років. Про яку свободу йдеться? У Криму здійснюється зачистка усіх, хто не погоджується з окупаційною присутністю. Ми звільнимо людей, але не будуть усунуті причини їх ув'язнення... Ми мусимо про це думати і діяти», - заявив Громик.

Під час заходу відбулося підписання листівок політв'язням - дипломати європейських країн, колишні полонені, ексбранці Кремля та їхні родичі звернулися до них зі словами підтримки.

Адресата обирали у випадковий спосіб - організатори заходу поклали папірці з іменами усіх бранців Кремля у жовті кульки, які витягали присутні.