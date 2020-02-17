Малюнок Сущенка на благодійному гала-вечорі у Польщі продали за тисячу євро

Репродукцію малюнка власного кореспондента Укрінформу, колишнього бранця Кремля Романа Сущенка "Маяк Ар-мен" продано на аукціоні під час благодійного гала-вечора на підтримку України в польському місті Тарнов за 4,2 тис. злотих (приблизно 1 тис. євро).

За словами головного організатора гала-вечора, почесного консула України у Тарнові Бартоломея Бабушки, загалом під час благодійного вечора зібрано суму в еквіваленті понад 9 тисяч євро, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

"В цьому році усі кошти, які ми зібрали, а це понад 9 тис. євро, буде призначено на те, щоб кількадесят дітей з України знову приїхали до Польщі, провели кілька тижнів в центрі відпочинку і кінного спорту в Одпоришові поблизу Тарнова", - повідомив Бабушка.

Він додав, що діти зі східних регіонів України матимуть змогу відпочити, набратися сил, познайомитися з ровесниками і зрозуміти, що західний напрямок розвитку є найбільш відповідним для України.

За його словами, аукціон під час благодійного вечора, в якому взяли участь понад 200 запрошених гостей, вів відомий польський журналіст і мандрівник Роберт Маклович. Власне під час проведення аукціону значне зацікавлення викликала репродукція малюнка Сущенка "Маяк Ар-мен" з його підписом, яку придбав за 4,2 тис. злотих офіційний дилер Toyota у Тарнові Кшиштоф Кобос.

У цьогорічному гала-вечорі у Тарнові взяли участь відомі в регіоні та Польщі особи. Зокрема, у дискусійній панелі на тему "Стереотипи, що стосуються поляків й українців у контексті взаємовідносин", поряд з послом України в Польщі Андрієм Дещицею, взяли участь депутат Сейму Павел Коваль та сенатор Богдан Кліх.

Гості вечора могли скуштувати традиційні українські страви, які підготували представниці української діаспори Тарнова.

Благодійний гала-вечір у Польщі/Фото: Юрій Банахевич. Укрінформ

Як зазначив Бабушка, це вже п’ятий гала-вечір на підтримку України, який організовано у Тарнові. У попередні роки кошти, які зібрано під час нього, було спрямовано на допомогу українським лікарням, на психологічну реабілітацію учасників АТО, які приїжджали до Польщі, а також на відпочинок дітей з прифронтових регіонів, які ще довго не виїхали б за кордон і не побачили, як живуть їх ровесники. Як зазначив почесний консул, таким чином можна протидіяти російській пропаганді, яка змальовує через свої ЗМІ Захід як ворожий і неприязний світ. Він додав, що для дітей такі візити – це велика радість, адже вони мають змогу кататися на конях, відвідувати розважальні комплекси, побувати у Кракові та Закопане.

Бабушка повідомив, що цьогорічний захід відбувся під патронатом посла України в Польщі Андрія Дещиці, голови Польсько-української господарської палати Яцека Пєхоти, мера Тарнова Романа Цєпелі. Партнером гала-вечора було товариство "Сємаха" священника Анджея Августинського.

Читайте також: Сущенко у Торуні зустрівся з українцями та провів флешмоб на підтримку політбранців

Почесний консул України у Тарнові Бабушка є відомим польським підприємцем у Малопольському воєводстві на півдні Польщі. Він також має бізнес-контакти в Україні, де проводить багато часу.