Рада зі свободи слова при Президентові виступила із заявою проти репресій у Білорусі

Рада з питань свободи та захисту журналістів при Президентові України висловлює занепокоєння з приводу нехтуваннями принципами свободи слова у Білорусі.

Про це йдеться у заяві цього органу, передає Укрінформ з посиланням на "Детектор медіа".

"Ии висловлюємо солідарність із ув’язненими на дворічний термін журналістками телеканалу "Белсат" Катериною Андреєвою (Бахваловою) та Дарією Чульцовою, а також засуджуємо репресії проти представників Білоруської асоціації журналістів та "Прес-клубу Білорусь", - підкреслюється в заяві.

Підтримуючи звернення українських правозахисних та медійних організацій, автори цієї заяви відзначають необхідність реакції української влади на події у Білорусі та закликають високопосадовців донести до білоруських органів влади позицію та вимоги української медійної спільноти, а саме: припинення всіх політичних репресій проти журналістів, забезпечення вільного функціонування білоруських медіа, негайне звільнення з-за ґрат журналісток "Белсат" Катерини Бахвалової та Дарії Чульцової.

Читайте також: Євросоюз засудив утиски преси та громадянського суспільства в Білорусі

Рада з питань свободи та захисту журналістів рекомендує Президентові України, Верховній Раді, Кабінету Міністрів, Міністерству закордонних справ публічно засудити репресії з боку білоруської влади проти правозахисників та журналістів та вимагати від державних органів Білорусі негайно припинити переслідування працівників медіа. Крім того, автори заяви закликали українські органи влади звернутися до урядів країн-партнерів з підтримкою запровадження більш жорстких санкцій та посилення міжнародної ізоляції режиму Олександра Лукашенка.

Як повідомлялося, у Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Владний режим продовжує репресії проти народу, який масово відстоює своє право на демократичний вибір.

Серед іншого, 16 лютого по всій Білорусі була проведена серія обшуків щонайменше у 25 журналістів і правозахисників. Слідчий комітет Білорусі пояснив обшуки наміром "встановити обставини фінансування протестної діяльності".

Крім того, 18 лютого суд у Мінську засудив двох співробітниць польського телеканалу "Белсат" Катерину Бахвалову і Дар'ю Чульцову до двох років колонії нібито за "організацію і підготовку" та "активну участь" в діях, що "грубо порушують громадський порядок". Журналісток затримали 15 листопада під час прямої трансляції з акції пам'яті загиблого активіста Романа Бондаренка.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко 21 лютого у спільній заяві засудили репресії проти журналістів у Білорусі.

Фото: TUT.by