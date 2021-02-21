В Україні за добу - 4 489 випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 20 лютого, зафіксували 4 489 нових випадків COVID-19. Летальних випадків - 58.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"4 489 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 21 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 323 дитини та 133 медпрацівники", - йдеться у повідомленні.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 445 осіб; летальні випадки – 58; одужало – 1 557 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 27 188 (зокрема методом ПЛР – 19 616, методом ІФА – 4 697, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 2 875).

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За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 304 456 осіб, одужало – 1 146 073 особи; летальних випадків – 25 103; проведено ПЛР-тестувань – 6 700 971.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (618), Вінницькій (482), Житомирській (365), Чернівецькій (320), та Закарпатській (281) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, за добу, 19 лютого, зафіксували 6 295 нових випадків COVID-19.