В Україні виявили 6 295 нових випадків коронавірусу

В Україні за минулу добу, 19 лютого, зафіксували 6 295 нових випадків COVID-19. Летальних випадків - 73.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"6 295 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 20 лютого 2021 року. Зокрема, захворіли 429 дітей та 223 медпрацівники", - зазначив він.

За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано – 2 225 осіб; летальні випадки – 73; одужало – 4 539 осіб;

Здійснено тестувань за добу – 67 017 (зокрема методом ПЛР – 29 731, методом ІФА – 16 184, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 21 102).

За весь час пандемії в Україні захворіло – 1 299 967 осіб, одужало – 1 144 516 осіб; летальних випадків – 25 045; проведено ПЛР-тестувань – 6 681 355.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (738), Вінницькій (554), Чернівецькій (522), Львівській (420) областях та м. Київ (415).

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Як повідомляв Укрінформ, за добу 18 лютого в Україні було зафіксовано 6 531 новий випадок COVID-19.