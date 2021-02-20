У МОЗ розповіли про план доставки вакцин в області

Україна організаційно готова до прибуття будь-якого типу і кількості цих препаратів, зокрема розроблено план негайного розвезення препаратів на обласні склади.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров'я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко у Фейсбуці, передає Укрінформ.

"Організаційно ми готові до прибуття будь-якого типу та кількості вакцин", - написав Ляшко.

За його словами, він провів нараду з регіональними координаторами щодо узгодження внутрішньообласної логістики. Також сьогодні відбувся "селектор" з обласними складами щодо особливостей обліку та відпуску імунобіологічних препаратів.

"Маємо чіткий план, який дозволяє відразу після прибуття вакцини розвозити її до обласних складів 11 машинами одночасно: 7 областей (Житомирська, Київська, Чернігівська, Черкаська, Полтавська, Вінницька та м. Київ) отримають вакцину в день розвезення, інші - наступного дня", - поінформував заступник міністра.

За його словами, оскільки медичні працівники будуть задіяні протягом усієї вакцинальної кампанії, Національна служба здоров’я України укладатиме договори із визначеними медзакладами, які відповідають всім вимогам для проведення вакцинації від коронавірусу, та сплачуватиме їм за надані послуги - це передбачено у Програмі медичних гарантій на 2021 рік.

"У перший місяць для забезпечення готовності до проведення вакцинації роботи НСЗУ виплачуватиме 8 тис. грн на одну мобільну команду медиків. Далі медичний заклад отримуватиме доплату за фактичну кількість провакцинованих осіб – 25 грн за першу дозу введеної вакцини і 60 грн за другу", - розповів Ляшко.

Заступник міністра уточнив, що дані про вакцинацію будуть вноситися до електронної системи охорони здоров’я, і тільки на підставі цієї інформації НСЗУ оплачуватиме фактично надані послуги.

Ляшко додав, що завтра планує відвідати Чернігівську область, аби пересвідчитись у готовності складу, мобільної бригади та лікарні, працівників якої будуть вакцинувати першими.

Як повідомляв Укрінформ, міністр охорони здоров'я Максим Степанов 18 лютого вилетів до Індії на перемовини з найбільшим виробником вакцин у світі - Serum Institute of India. Зокрема, йтиметься про поставки додаткових доз вакцин AstraZeneca та NovaVax.

18 лютого ЮНІСЕФ в Україні повідомив, що вакцину Pfizer можуть доставити наприкінці лютого - на початку березня. У І–ІІ кварталі 2021 року очікується постачання в рамках від COVAX від 2,2 до 3,7 млн доз вакцин від виробника Oxford/AstraZeneca.

Окрім цього, Україна уклала контракти на постачання 12 млн доз вакцин від коронавірусу, які розроблені за участю компаній AstraZeneca (Британія-Швеція) та NovaVax (США) і виробляються на потужностях Serum Institute (Індія).