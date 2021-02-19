Україна має врегулювати правовий статус нацменшин - Зеленський

Україна як держава проявляє повагу до традицій і культурних цінностей осіб, які належать до національних меншин, що живуть на її території, і повинна ухвалити новий закон, який врегулює захист їхньої самобутності та рівноправності.

На цьому наголосив Президент Володимир Зеленський на нараді, присвяченій цій темі, повідомляє Укрінформ із посилання на пресслужбу глави держави.

«Цей закон дасть права національним меншинам, але також захищатиме територіальну цілісність і суверенітет України. Ми як держава захищатимемо традиції, свята, мову, фольклор національних меншин, але водночас вимагатимемо поваги до українських традицій, мови. Діти будь-якої меншини мають знати мову свого народу та українську. Це справедливо», – наголосив Президент.

Зеленський зазначив, що врегулювання статусу національних меншин допоможе захистити їхні права, сприятиме зміцненню українського суспільства та захисту територіальної цілісності й суверенітету України. Також відповідна законодавча ініціатива зробить рівноправними нацменшини в Україні.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відзначив, що цей законопроєкт допоможе Україні на міжнародній арені, зокрема в питанні захисту прав українців, які проживають за кордоном.

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Участь у нараді взяли міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, представник Президента у Конституційному Суді Федір Веніславський, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та народні депутати.

Фото: ОП