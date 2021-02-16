Червоний Хрест реалізує в Україні кілька програм на підтримку волонтерства

Товариство Червоного Хреста України, уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності та громадська організація «Безпечний освітній простір» підписали меморандум про співпрацю.

Меморандум підписали у вівторок в Укрінформі. Він передбачає розвиток молодіжних програм та поширення культури волонтерства серед молоді в Україні.

«Червоний Хрест України вже багато років впроваджує проєкти спрямовані на підтримку молоді, адже волонтерство та молодіжні ініціативи є невід’ємною частиною роботи організації. Але об'єднавши зусилля з такими партнерами, як уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності, а також громадською організацією «Безпечний освітній простір» ми зможемо розширити перспективи та залучити ще більше зацікавленої активної молоді», - сказав Максим Доценко, генеральний директор Національного комітету Товариства Червоного Хреста України.

Згідно з меморандумом, насамперед співпраця передбачає розвиток освітніх спільнот через розширення волонтерства: розробка та впровадження молодіжних, волонтерських, гуманітарних та інших соціальних проєктів, програм, ініціатив і кампаній, а також створення якісних сучасних навчальних та тренувальних програм.

Крім того, буде налагоджено взаємообмін навчальними, тренувальними і розвиваючими програмами, спрямованими на розвиток особистісних, міжособистісних, професійних і спеціалізованих навичок та компетенцій.

«За останні декілька років волонтерський рух в Україні стрімко розвивається. Кількість людей, які свідомо стають волонтерами, щороку збільшується. І це прекрасний показник, оскільки волонтерський рух має колосальний потенціал у вирішенні багатьох соціальних проблем. Тому наразі наше завдання - розробити відповідні програми, аби навчати та розвивати волонтерів на всій території країни, в тому числі в найвіддаленіших населених пунктах», - зазначила Наталія Пушкарьова, уповноважена Президента України з питань волонтерської діяльності.

За її словами, такі заходи також допоможуть мобілізувати молодь та інші вікові групи до соціальної активності, сприятимуть їх залученню до реалізації соціальних заходів, участі у суспільному житті, підтримки вразливих груп населення та меншин.

«Основною місією діяльності ГО «Безпечний освітній простір» є створення такого освітнього середовища, в якому повноцінно та безпечно виховується та розвиваються молоді лідери, які морально та психологічно готові до дорослого життя, готові захищати свою державу та родину від можливих загроз. Тому участь в ініціативах, направлених на розвиток у молодих людей найкращих здібностей, які вони зможуть використовувати для допомоги собі та іншим - це і є нашим пріоритетом», - наголосив Олександр Гончар, директор громадської організації «Безпечний освітній простір».

Як зазначили учасники заходу, укладення Меморандуму між Червоним Хрестом, уповноваженою Президента з питань волонтерської діяльності та громадською організацією має дати поштовх до системного та комплексного розвитку культури волонтерства, надати молодим людям знання, а також інструменти для гарантування безпеки та соціальної допомоги, яких вони раніше не мали, що у свою чергу сприятиме побудові безпечного середовища в кожній частині держави.