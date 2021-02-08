Повернення і реабілітація полонених: в ОП розраховують на співпрацю з Червоним Хрестом

Україна зацікавлена у гуманітарній співпраці з Міжнародним та Національним комітетами Червоного Хреста у питаннях повернення наших співгромадян з полону і таборів та їхньої подальшої реабілітації.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами зустрічі заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця із заступником голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Даніелем Бунскогом та генеральним директором Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максимом Доценком.

Зазначається, що учасники зустрічі обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення відносин між Україною та складовими міжнародного гуманітарного руху Червоного Хреста.

"Під час розмови особлива увага приділялася гуманітарній співпраці при поверненні громадян України, які перебувають у полоні та в таборах, та подальшій їхній реабілітації на території України", - йдеться у повідомленні.

Заступник керівника Офісу Президента окреслив подальші напрямки співпраці та відповідальних осіб для роботи над практичними аспектами взаємодії в питаннях гуманітарної співпраці між Україною, МКЧХ та Червоним Хрестом України.

Даніель Бунског відзначив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні має позитивний досвід співпраці й зацікавлений у подальшому поглибленні взаємовідносин відповідно до основних принципів діяльності Червоного Хреста.

Максим Доценко додав, що Червоний Хрест України плідно взаємодіє з органами виконавчої влади, особливо відзначивши роль гуманітарних проєктів, які започатковуються разом із Міністерством у справах ветеранів.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України.