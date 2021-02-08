Повернення і реабілітація полонених: в ОП розраховують на співпрацю з Червоним Хрестом
Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба глави держави за результатами зустрічі заступника керівника Офісу Президента Романа Машовця із заступником голови делегації Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні Даніелем Бунскогом та генеральним директором Національного комітету Товариства Червоного Хреста України Максимом Доценком.
Зазначається, що учасники зустрічі обговорили перспективи та шляхи подальшого розвитку й поглиблення відносин між Україною та складовими міжнародного гуманітарного руху Червоного Хреста.
"Під час розмови особлива увага приділялася гуманітарній співпраці при поверненні громадян України, які перебувають у полоні та в таборах, та подальшій їхній реабілітації на території України", - йдеться у повідомленні.
Заступник керівника Офісу Президента окреслив подальші напрямки співпраці та відповідальних осіб для роботи над практичними аспектами взаємодії в питаннях гуманітарної співпраці між Україною, МКЧХ та Червоним Хрестом України.
Даніель Бунског відзначив, що Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні має позитивний досвід співпраці й зацікавлений у подальшому поглибленні взаємовідносин відповідно до основних принципів діяльності Червоного Хреста.
Максим Доценко додав, що Червоний Хрест України плідно взаємодіє з органами виконавчої влади, особливо відзначивши роль гуманітарних проєктів, які започатковуються разом із Міністерством у справах ветеранів.
Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України.