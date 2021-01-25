Червоний Хрест рятуватиме людей за допомогою ІТ-технології DocRadar

Товариство Червоного Хреста України та ТОВ «Докрадар» підписали меморандум про спільні дії при реагуванні на надзвичайні ситуації і надання домедичної та екстреної медичної допомоги постраждалим особам, використовуючи інформаційні технології та програмні продукти ТМ «DocRadar».

Меморандум підписали під час пресконференції в Укрінформі представники Товариства Червоного Хреста України та ТОВ «Докрадар».

«Загони швидкого реагування Червоного хреста України завжди в епіцентрі: як під час нещасного випадку, так і масштабних стихійних лих. Вони проходять спеціальну підготовку, аби правильно і своєчасно надавати першу допомогу постраждалим. Товариство Червоного Хреста має в кожній області загони швидкого реагування, і це єдина організація, яка готує фахівців згідно з міжнародними стандартами. Ми раді, що наша організація може поділитися досвідом у реагуванні на надзвичайні ситуації та долучитися до проєкту «Докрадар», аби разом турбуватися про безпеку і здоров’я людей», - сказав Микола Поліщук, в. о. президента Товариства Червоного Хреста України, ексміністр охорони здоров’я.

Товариство Червоного Хреста України та ТОВ «Докрадар» підписали меморандум про співпрацю / Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ

У мобільному додатку передбачається безкоштовний сервіс «Екстрений виклик» з геолокацією постраждалого, що дає змогу рятувальникам оперативно надати допомогу.

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«Інноваційний, сучасний, український ІТ-продукт «Докрадар» був створений і спрямований на допомогу людям. Ми розуміємо, що в критичних ситуаціях навіть хвилини є вирішальними для порятунку життя людини. Наявність у мобільному додатку безкоштовного сервісу «Екстрений виклик» з геолокацією постраждалого дає змогу рятувальникам оперативно відреагувати і якнайшвидше надати допомогу», - зазначив Олег Мусій, медичний директор ТОВ «Докрадар», ексміністр охорони здоров’я.

Мобільний додаток уже випробували й взяли на озброєння рятувальники гірськолижного курорту Буковель. Та розробники орієнтувалися на більш широке використання додатку, яке може надати Червоний Хрест.

«Ми вже технічно відпрацювали й отримали оцінку «відмінно» від рятувальної служби гірськолижного курорту Буковель. Ми відпрацьовували різні варіанти надання допомоги за допомогою додатку «Докрадар». Це були ущелини, гори, тяжко доступні місця і всюди за геопозиціонуванням, за оперативністю, зручністю ми вийшли на позитивні результати, і рятувальна служба Буковеля застосовує наш мобільний додаток у порятунку людей, які заблукали в горах чи отримали отримали травми. Але коли ми розробляли додаток, то орієнтувалися на таких стовпів у порятунку людей, як Червоний хрест з його можливостями», - розповів Всеволод Конотоп, директор ТОВ «Докрадар».

«DocRadar» – мобільний додаток, який дозволяє безкоштовно через сервіс «Екстрений виклик» знайти найближчих до місця події рятувальників, патрульних поліцейських, лікарів для отримання постраждалим першої допомоги.

Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) – гуманітарна організація в Україні, яка спрямовує свої зусилля на захист життя, здоров'я та гідності людей. Це провідний лідер з навчання населення навичкам надання першої допомоги. ТХЧУ є одним із 192 національних товариств Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця. У Червоному Хресті України налічується 24 обласних та 283 районних організацій, в яких понад 5700 членів Товариства та близько 3000 волонтерів.

У 2018 році робот Софія завітала до України, зокрема й побувала в Укрінформі.

Фото: Володимир Тарасов, Укрінформ