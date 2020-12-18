Червоний Хрест доправив гуманітарну допомогу в окупований Донецьк

Цього тижня Міжнародний комітет Червоного Хреста доправив гуманітарний вантаж мешканцям тимчасово окупованої території України.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у повідомленні ДПСУ.

Зазначається, що дві вантажівки з офісним та медичним обладнанням від міжнародної організації прослідували через КПВВ «Новотроїцьке» до тимчасово окупованого Донецька. Загальна вага гуманітарної допомоги склала понад 1 тонну.

За повідомленням Держприкордонслужби, окупанти й надалі блокують дорожні коридори навпроти контрольних пунктів в’їзду-виїзду «Щастя», «Золоте», «Гнутове», «Майорське», «Мар’їнка».

Щоденно пропускні операції здійснюються лише в контрольному пункті в’їзду-виїзду «Станиця Луганська». У КПВВ «Новотроїцьке» пропуск відновлюється двічі на тиждень у понеділок та п’ятницю, коли окупанти розблоковують рух дорожнім коридором.

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Протягом тижня прикордонники оформили в КПВВ «Станиця Луганська» до тимчасово окупованої території України - 5904 особи, на контрольовану територію - 5609 осіб.

Через КПВВ «Новотроїцьке» – 208 громадян та 37 транспортних засобів прослідували в бік тимчасово окупованого Донецька, водночас 110 осіб та 15 транспортних засобів перетнули лінію розмежування на контрольовану територію.

Разом з тим, 23 людини російські найманці не допустили на тимчасово окуповану територію України.