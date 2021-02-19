Небезпечні челенджі: психологи радять батькам та педагогам «зануритися» у кіберпростір

Психологи радять приділяти більше уваги челенджам, що стають популярними у соцмережах та потенційно можуть загрожувати життю і здоров’ю підлітків.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Національна психологічна асоціація у Фейсбуці.

“Удосконалювати знання і розуміння батьків, педагогів і вихователів про інтернет-середовище, бо обізнані дорослі, які здатні розповісти про шкоду, що може спіткати в інтернеті - найкраща профілактика в боротьбі з різними феноменами кіберпростору”,- зазначають в Асоціації.

Психологи зауважують, що по всьому світі і, зокрема, в Україні набирає обертів явище буліциду - загибель внаслідок кібербулінгу - інформаційного терору, що передбачає систематичні жорстокі дії з боку булера з метою нашкодити, порушити права жертви на безпечне здоров’я і життя, обмежити свободу волевиявлення тощо, використовуючи інформаційно-комунікативні засоби.

Так, популярні серед підлітків та дітей виклики, такі як «падіння в стрибку» (tripping jump challenge) або «проломити-череп-челендж» (skull-breaker challenge), масове отруєння капсулами для прання (tide pods challenge), «суїцидальний челендж Момо», «удушення\ непритомність\втрата свідомості» (choking / fainting / pass-out challenge) й найостанніший – «випий 40 таблеток та....», вже призвели до багатьох травмувань і смертей.

Зокрема, про останній челендж стало відомо 16 лютого, коли на Київщині загинула 13-річна дівчинка, її 12-річна подруга опинилася у лікарні, на Чернігівщині отруїлися ще двоє школярок.

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В Асоціації наголошують, що зафіксовані лише ці випадки, однак “їх може бути значно більше”.

Тому психологи дають такі поради:

- батьки мають постійно приділяти увагу дитині не засуджуючи; забезпечити розвиток та зайнятість підлітка у гуртках або хобі; говорити про реальні трагічні випадки та загрози, з якими можна стикнутися в інтернеті; звертати увагу на зміни поведінки, режиму сну та апетиту; розумно контролювати та встановлювати зрозумілі для дитини правила.

- кожному користувачу слід бути уважнішим, і помітивши контент, який може загрожувати життю та безпеці інших, звернутися до адміністрації сайту зі скаргою, що може врятувати комусь життя. Соціальні мережі не завжди блокують контент, який закликає до небезпечних дій, адже челендж - величезна частина платформи, і не одразу розробники можуть помітити їх появу. Крім того, небезпечні тренди мають властивість мігрувати по різних платформах, або з’являтися із часовими проміжками.

Як повідомляв Укрінформ, у Міністерстві освіти і науки працює гаряча телефонна лінія психологічної допомоги та чат-бот "КІБЕРПЕС" у Telegram і Viber для батьків та вчителів для запобігання трагічним випадкам з підлітками. А на сайті МОН можна знайти розділ «Безпека дітей в інтернеті» для підвищення рівня обізнаності батьків і вчителів. Також на платформі цифрової освіти Дія можна знайти освітній серіал для батьків «Безпека дітей в інтернеті» про те, як уберегти дітей онлайн від шкідливих матеріалів, кібербулінгу, суїцидальних інтернет-спілок, сексуального насильства.