В Умані створили комісію для розслідування отруєння школярок

В Умані створили комісію для розслідування випадку в школі №14, де дві учениці 8 класу отруїлися, за попередніми даними, синтетичними препаратами.

Про це повідомила у Фейсбуці голова Уманської міськради Ірина Плетньова, передає Укрінформ.

Вона також зазначила, що обставини подій розслідує поліція. І звернулася до фармацевтів з вимогою не продавати лікарські засоби неповнолітнім без рецепта лікаря.

Крім того, Плетньова закликала батьків провести роз’яснювальну роботу зі своїми дітьми стосовно небезпечних наслідків інтернет-ігор та різного роду челенджів.

За інформацією місцевого видання "Про все", дві уманські учениці випили у приміщенні школи по 10 таблеток, ймовірно, препарату "Дротаверин". Участь у челенджах вони заперечують. Речниця поліції Черкащини Зоя Вовк розповіла виданню, що дівчата перебувають у стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Зараз ними займаються медики.

Як повідомляв Укрінформ, у Боярці Київської області 16 лютого отруїлись дві дівчинки, одна з них померла.

За даними поліції, семикласниці вживали медичний препарат «Дротаверин».