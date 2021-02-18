Новий суддя КСУ задекларував п’ять квартир та понад 1 мільйон доходів

Новопризначений суддя Конституційного суду Віктор Кичун задекларував 1,373 мільйона гривень доходів за 2019 рік.

Як передає Укрінформ, про це свідчить декларація Кичуна як кандидата на посаду судді Конституційного суду, подана ще 21 лютого 2020 року.

При цьому в Єдиному реєстрі декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, відсутня декларація Кичуна за 2020 рік.

У 2029 році Кичун отримав 223,3 тис. грн зарплати у Національному юридичному університеті імені Ярослава Мудрого і 1,15 млн грн доходу від заняття підприємницькою діяльністю. Його дружина Олена отримала 25,4 тис. грн соціальних виплат дитині з інвалідністю.

На банківських рахунках Кичун задекларував за 2019 рік 19,8 тис. дол., 29 євро та 116,3 тис. грн. Також він вказав 175 тис. дол. і 320 тис. грн готівкових коштів, його дружина - 52 тис. євро готівки. Він вніс у декларацію 513,5 тис. дол., позичених третім особам.

У спільній власності подружжя перебуває квартира у Києві (площа 43,4 кв. м), гараж у Харкові та земельна ділянка у Хмельницькій області (20 тис. кв. м). Як місце проживання Кичун вказав квартиру в Харкові площею 73,8 кв. м. Також він має право користування на підставі інвестиційного договору на три недобудовані квартири у Харкові.

Кичун задекларував 10 золотих злитків вагою по 100 грамів у спільній власності з дружиною, чоловічий годинник Paul Pikot та два золотих затискачі для краватки. Його дружина вказала золотий жіночий годинник Frederique Constant, золоті сережки та золоті каблучки.

Суддя та його дружина мають у спільній власності автомобілі VOLKSWAGEN СС (2015 року випуску) та LEXUS RX350 (2013 року випуску).

Кичун у декларації зазначив корпоративні права у компаніях "Десіжн мейкін груп", "Рекламні інновації" та "Центр підготовки "Проєкт патріот" у спільній сумісній власності з дружиною. Станом на час подання декларації ці корпоративні права не були передані. За даними декларації, кінцевим бенефіціаром "Десіжн мейкін груп" і "Рекламні інновації" є Кичун, "Центр підготовки "Проєкт патріот" - його дружина Олена.

У 2019 році Кичун витратив 1,777 млн грн на придбання нерухомого майна та 50 тис. грн на оплату послуг.

Як повідомляв Укрінформ, у четвер, 18 лютого, Верховна Рада призначила на посаду судді Конституційного суду Віктора Кичуна.

Водночас у Конституційному суді повідомили, що спеціальне пленарне засідання суду зі складення присяги новопризначеним суддею заплановане на 24 лютого 2021 року. "Відповідно до статті 148 Конституції України суддя Конституційного Суду України набуває повноважень з дня складення ним присяги на спеціальному пленарному засіданні Конституційного Суду України", - зазначили у пресслужбі КС.

Як повідомлялося, 24 грудня 2019 року подав у відставку суддя КС Микола Мельник, який був обраний за квотою Верховної Ради у березні 2014 року. Замість Мельника Комітет з питань правової політики рекомендував парламенту чотири кандидатури на посаду судді КС. Зокрема, це кандидатури нардепа від ОПЗЖ Юрія Павленка, екснардепа від партії "Самопоміч" Руслана Сидоровича, якого висунула партія "Голос", адвоката і доцента кафедри конституційного права Національної юридичної академії ім. Ярослава Мудрого Віктора Кичуна, якого запропонувала партія "Слуга народу", і екснардепа та глави секретаріату партії "Батьківщина" Ольги Бондар-Петровської.