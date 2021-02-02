Понад 10 тисяч чиновників уникли покарання за неподання декларацій – НАЗК

Понад 10 тисяч чиновників уникли відповідальності через рішення КСУ від 27 вересня 2020 року попри закон, який відновив кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації та умисне декларування недостовірних відомостей.

Про це на своєму сайті повідомляє НАЗК, передає Укрінформ.

"Понад 10 тисяч посадовців, які умисно не подали декларації, не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності, оскільки своїм рішенням від 27 жовтня 2020 року Конституційний Суд України скасував відповідну статтю Кримінального кодексу. Серед суб’єктів декларування, які не подали декларації, є і колишні народні депутати. Зокрема, Костянтин Жеваго, Ігор Кононенко, Андрій Лозовий, Андрій Шинькович та Іван Вінник", - йдеться у повідомленні.

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У НАЗК нагадали, що закон, який встановлює кримінальну протиправність такого діяння, не має зворотної дії в часі (ч.2 ст.5 КК України). Тобто, якщо норма закону щодо кримінальної відповідальності не діяла на момент вчинення злочину, особа не може бути притягнена до відповідальності у відповідності з нормами такого закону.

Як повідомлося, 30 грудня 2020 року набув чинності Закон України, яким відновлено кримінальну відповідальність за умисне неподання декларації та умисне декларування недостовірних відомостей, ці особи не зможуть бути притягнуті до відповідальності. Цей документ усуває прогалини в законодавстві, що виникли у зв’язку з рішенням КСУ від 27 жовтня 2020 року, та забезпечує можливості притягнення до кримінальної відповідальності за декларування недостовірної інформації та за неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.