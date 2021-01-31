Гетманцев назвав ТОП-3 економічних законів, прийнятих на четвертій сесії ВР

Закони про Бюро економічної безпеки, підтримку бізнесу під час епідемії COVID-19 та про відтермінування на рік введення реєстраторів для малих підприємців були одними із найважливіших рішень, схвалених Верховною Радою дев'ятого скликання упродовж четвертої сесії.

Таку думку висловив голова Комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Фейсбуці.

"Хочу згадати ТОП-3 закони, які були прийняті на четвертій сесії: 1. Бюро економічної безпеки (законопроект реєст. №3087-д). Це одне з положень програми Президента України, яке ми виконали. Всі про це говорили останні шість років, а ми зробили! Вже цього року буде створено єдиний орган по боротьбі з економічними злочинами замість трьох. Ліквідується податкова міліція, ДФС та економічний підрозділ в складі СБУ", - зауважив Гетманцев.

Водночас у коментарі на офіційному сайті "Слуги народу" Гетманцев відзначив, що Бюро економічної безпеки – це новий сучасний орган, який займатиметься розслідуванням усіх злочинів у сфері публічних фінансів – тобто економічних, фінансових і податкових.

"Раніше такі правоохоронні функції були і в Податкової міліції, і в економічних підрозділах СБУ та Міністерства внутрішніх справ. Але тепер вони не дублюватимуться. Це, до речі, частина міжнародних зобов’язань України: одна з вимог Меморандуму з МВФ та Європейським Союзом", - нагадав голова комітету.

При цьому Гетменцев уточнив, що в разі порушення законодавства бізнес контактуватиме тільки з Бюро економічної безпеки, а не з десятками інших правоохоронних органів, як зараз.

"Ясна річ, що за таких умов тиск на бізнес зменшиться. Новий орган буде аналітичним і виявлятиме системні злочини, працюючи з базами даних, а не оперативно-розшуковими заходами чи проведенням обшуків в офісах бізнесів. Під час його створення ми будемо наслідувати кращі традиції європейців", - запевнив парламентарій.

Другим законом у ТОП-3 пріоритетних рішень парламенту в економічній сфері Гетманцев назвав закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо соціальної підтримки платників податків на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, так званий закон про підтримку бізнесу під час епідемії COVID-19 (№1072-IX).

За словами Гетманцева, важливість цієї законодавчої ініціативи полягає, зокрема, в тому, що платники єдиного податку першої групи звільняються від сплати єдиного податку та ЄСВ за себе за грудень 2020 року та січень - травень 2021 року. А також продовжено списання недоїмки ЄСВ, запровадженого законом №592-IX, ще на три місяці;

передбачено списання без заяви платника податкової заборгованості до 3060 гривень, відстрочення сплати податкового боргу для фізичних осіб на суму не більше 6800 гривень на один рік, списання штрафних санкцій і пені за прострочення податкової заборгованість у разі її добровільного погашення впродовж 6 місяців з дня набрання чинності законом.

Парламентарій також відзначив Закон про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законів України щодо забезпечення збору даних та інформації, необхідних для декларування окремих об’єктів оподаткування (№ 1117-IX). Гетманцев нагадав, що цей законодавчий акт передбачає відтермінування окремих положень Закону №466-IX на один рік, зокрема, правил оподаткування КІК, запровадження нових правил для постійних представництв нерезидентів, зміни до правила «тонкої капіталізації», зміни до вимог обґрунтування ділової мети та інші послаблення, про які просив бізнес за для підготовки до повноцінного впровадження норм Закону №466-IX.

Про плани роботи парламентського комітету на п’яту сесію ВРУ Гетманцев пообіцяв розповісти згодом.

Як повідомляв Укрінформ, 29 січня завершила роботу четверта сесія Верховної Ради дев'ятого скликання. Згідно з Конституцією, наступна п'ята сесія парламенту розпочнеться наступного тижня - у вівторок, 2 лютого. Згідно з Конституцією чергові сесії Верховної Ради відкриваються у перший вівторок вересня та перший вівторок лютого.