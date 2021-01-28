«Історичний поворот»: в ОП прокоментували рішення Ради щодо СБУ і Бюро економічної безпеки

Ухвалення Верховною Радою закону про Бюро економічної безпеки і законопроекту в першому читанні про зміни в діяльності СБУ є історичним поворотом для українських правоохоронних органів.

Рішення допоможуть істотно знизити тиск на суспільство та економіку, сказав радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк у коментарі Укрінформу.

"Володимир Зеленський завжди категорично наполягав, що потрібно суттєво переосмислити формат роботи наших силовиків. Зробити їх більш функціональними і більш відповідальними до сучасних викликів. Сьогодні в парламенті ухвалили два рішення, які в цілому є історичним поворотом для українських правоохоронних органів", - зазначив він.

Подоляк нагадав, що Верховна Рада в четвер ухвалила за основу законопроект, який змінює функціонал СБУ, а також проголосувала в цілому за закон про створення Бюро економічної безпеки.

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"Ключове в цих рішеннях - фокусування СБУ саме на завданнях щодо захисту безпеки держави та позбавлення СБУ невластивих функцій, які могли використовуватися окремими співробітниками СБУ для тиску на бізнес", - пояснив радник керівника ОП.

За його словами, зараз йдеться про переосмислення функцій державних органів, про істотне зниження тиску на суспільство та економіку.

"СБУ зможе зосередитися на тій роботі, яку можна назвати за визначенням спеціальною, спецслужбістською. А ось Бюро економічної безпеки - стане скоріше аналітичним, ніж силовим органом, який забезпечуватиме чистоту економічних процесів, їх прозорість", - підкреслив радник керівника Офісу глави держави.

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Подоляк упевнений, що в наш час при правильному підході аналітична робота може дати набагато більше для економічної безпеки в країні, ніж старий, "ще пострадянський підхід, коли спецслужби мали можливості втручатися ледь не в операційну систему".

Як повідомлялося, Верховна Рада 28 січня прийняла закон «Про Бюро економічної безпеки України», який, серед іншого, передбачає передачу розслідування економічних злочинів від СБУ, ГФС, ДБР до новоствореного органу.

Також ВР підтримала в першому читанні законопроект №3196-д "Про внесення змін до закону України "Про Службу безпеки України" щодо вдосконалення організаційно-правових основ діяльності СБУ".