Податкову міліцію можуть ліквідувати протягом півроку – закон

Верховна Рада ухвалила закон, який регламентує ліквідацію податкової міліції та передачу її повноважень Бюро економічної безпеки.

Як передає кореспондент Укрінформу, за відповідне рішення проголосували 259 народних депутатів за необхідного мінімуму 226 голосів.

Законопроєктом №4090 «Про внесення змін до прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні» вносяться зміни до прикінцевих та перехідних положень вказаного закону. Ними уточнюється назва органу, якому буде передано повноваження податкової міліції після її ліквідації. Йдеться про Бюро економічної безпеки.

Встановлюється, що ліквідація податкової міліції має відбутися після початку роботи Бюро економічної безпеки, але не пізніше ніж за 6 місяців.

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Як повідомляв Укрінформ, напередодні Верховна Рада ухвалила закон щодо створення Бюро економічної безпеки.

Законом встановлюється, що Бюро економічної безпеки України – це центральний орган виконавчої влади, на який покладаються завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави. Визначається, що Бюро здійснює повноваження через центральний апарат та територіальні управління.

Передбачається, що територіальні управління Бюро створюються та ліквідуються урядом.

Встановлюється, що в Бюро може працювати не більше 4 тисяч співробітників. Добір працівників передбачається на конкурсних засадах.

До повноважень Бюро згідно з законом належать, зокрема: здійснення оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування у межах передбаченої законом підслідності; інформаційно-пошукова та аналітично-інформаційна робота з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності Бюро економічної безпеки України.

Також Бюро здійснюватиме інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями; збиратиме, аналізуватиме інформацію; здійснюватиме міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав.

Бюро економічної безпеки очолює директор. Він призначається на посаду Кабінетом Міністрів за поданням Прем’єр-міністра за пропозицією комісії з проведення конкурсу. Звільняється директор урядом за поданням прем’єра.

Директором Бюро економічної безпеки може бути громадянин України не молодше 35 років, який має вищу юридичну та/або економічну освіту за ступенем не нижче спеціаліста (магістра), стаж роботи за спеціальністю не менше 10 років, досвід роботи на керівних посадах в органах державної влади, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності не менше п’яти років, вільно володіє державною мовою і здатний за своїми діловими та моральними якостями, освітнім і професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні службові обов’язки.

У разі звільнення директора Бюро повноваження виконує заступник, але не більше 1 року. Передбачено звіт директора перед Верховною Радою.

Встановлюється зарплатний мінімум для працівників БЕП. Визначається, що посадовий оклад державних службовців та інших працівників Бюро економічної безпеки України не може становити менше трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення Бюро економічної безпеки України здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, передбачених проєктами міжнародної технічної допомоги.