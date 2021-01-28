Зеленський квапить із реформою митниці

Президент Володимир Зеленський наполягає на прискоренні процесу реформування української митниці, яка має стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян.

Про це він сказав під час робочої наради з головою Державної митної служби Павлом Рябікіним, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу глави держави.

«Потрібно прискорити реформування Державної митної служби. Українська митниця повинна перестати бути годівницею для малих і великих корупціонерів і воротами для контрабандистів, а стати прозорим, зрозумілим та зручним сервісом для підприємців і громадян», – зауважив Президент.

Зеленський підкреслив, що реформа митної служби спрямована на відхід від складних бюрократичних процедур, які часто стають полем для корупції.

Своєю чергою Рябікін розповів, що реформа передбачає перехід на новітні технології та діджиталізацію, спрощення та гармонізацію митних процедур, ставок мита з європейським законодавством, навчання та тестування персоналу, поліпшення матеріально-технічної бази.

За його словами, вже набрав чинності закон про запровадження інституту авторизованого економічного оператора (АЕО).

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Очільник митниці запевнив, що впровадження програми АЕО сприяє наближенню митного законодавства України до європейських стандартів, спрощує та полегшує міжнародну торгівлю, підвищує конкурентоспроможність українських АЕО як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

Також він підкреслив, що триває робота над приєднанням до європейської Конвенції про процедуру спільного транзиту. Зазначається, що в листопаді 2020 року в Україні розпочато застосування в пілотному режимі нової комп’ютеризованої транзитної системи (NCTS), використання якої є обов’язковою умовою приєднання до Конвенції, яка є основою для переміщення товарів між державами – членами ЄС.

За даними ОП, до 16 березня 2021 року триватиме перший етап пілотного проєкту із застосування NCTS, й це сприятиме спрощенню переміщення товарів між країнами, які приєдналися до Конвенції про процедуру спільного транзиту.

Фото: ОП