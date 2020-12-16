Декларації за правилами ЄС: уряд схвалив зміни до Митного кодексу

Кабінет Міністрів України 16 грудня схвалив зміни до Митного кодексу щодо врегулювання процедури складання митних декларацій на товари різних підпозицій.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Кабінет Міністрів схвалив проєкт Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо урегулювання процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД, відповідно до Митного кодексу Європейського Союзу» та передав його на розгляд парламенту.

Підготовлені Мінфіном та Держмитслужбою зміни обумовлені необхідністю імплементації до національного законодавства положень Митного кодексу Європейського Союзу відповідно Угоди про асоціацію у частині положень щодо процедури складання митних декларацій на товари, які підпадають під різні товарні підпозиції згідно з УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції УКТЗЕД.

Змінами пропонується викласти у новій редакції статтю 267 та доповнити статтю 280 Митного кодексу України такими положеннями Митного кодексу ЄС: спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях згідно з УКТЗЕД (на рівні перших шести знаків) за одним кодом згідно з УКТЗЕД, за умови, що цьому коду відповідає найбільша ставка мита з товарної підпозиції УКТЗЕД. Також пропонується поширити спрощене декларування партії товарів, які класифікуються в різних товарних підпозиціях УКТЗЕД, на експорт товарів та порядок перерахунку специфічної ставки мита в адвалорну для справляння мита за найбільшою ставкою з товарної підпозиції УКТЗЕД у межах однієї товарної позиції.