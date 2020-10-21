Уряд удосконалив механізм роботи «єдиного вікна» на митниці - Шмигаль

Кабінет Міністрів ухвалив рішення, що сприятиме зменшенню корупційних ризиків у роботі «єдиного вікна» на митниці.

Як передає Укрінформ, про це повідомив Прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі.

"Вдосконалюємо механізм роботи «єдиного вікна» на митниці. Щойно ухвалили відповідне рішення на засіданні уряду. Документ сприятиме зменшенню можливостей для корупції, адже всі дії митників реєструються в електронній системі", - написав він.

Шмигаль додав, що це ще один крок України в напрямку інтеграції до Європейського Союзу.

Як повідомлялося, у 2018 році набув чинності Закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо запровадження механізму "єдиного вікна" та оптимізації здійснення контрольних процедур при переміщенні товарів через митний кордон України". Відповідно до закону, при переміщенні товарів, транспортних засобів комерційного призначення через митний кордон України взаємодія між декларантами, їх представниками та органами доходів і зборів, іншими державними органами здійснюється з використанням механізму "єдиного вікна".