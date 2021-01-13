Торік Держмитслужба виявила порушень митних правил на 2,6 мільярда

Державна митна служба у 2020 році виявила 14 тис. порушень митних правил на суму 2,6 млрд грн.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба ДМС.

Зазначається, що безпосередньо митницями розглянуто 4 тис. справ про порушення митних правил, накладено штрафів на суму 178,4 млн грн.

На розгляд до суду передано 11 тис. справ про порушення митних правил на суму майже 2,4 млрд грн. Кількість переданих справ порівняно з 2019 роком збільшилась майже на 30%. За результатами розгляду справ судами накладено стягнень (конфіскація товарів та штрафи) на суму майже 1,2 млрд грн, і цей показник на 34% більший за показник 2019 року.

Найрезонанснішими випадками порушень митних правил і контрабанди у відомстві назвали спробу незаконного ввезення 750 кг каптагону (психостимуляторів), вартість психотропної речовини складає 840 млн грн (листопад 2020 року, Одеська митниця) та спробу незаконного ввезення 112 кг кокаїну через порт “Південний”, вартість наркотика на чорному ринку становить майже 500 млн грн (вересень 2020 року, Одеська митниця).

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Також була спроба ввезення на пункті пропуску “Ужгород” мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на понад 93 млн грн (червень 2020 року, Закарпатська митниця) та спроба ввезення в Одеському порту 16 тонн цигарок на 20 млн грн (листопад 2020 року, Одеська митниця).

Як повідомляв Укрінформ, за перші шість місяців 2020 року працівники митниці виявили і припинили 7,2 тис. порушень митних правил; загальна вартість предметів правопорушень становила близько 1,16 млрд грн.