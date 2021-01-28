Суд відмовився поновити Нефьодова на посаді голови Держмитслужби

Окружний адміністративний суд Києва відмовив Максиму Нефьодову у задоволенні позову щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби України.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті суду.

«Окружний адміністративний суд міста Києва розглянув по суті адміністративну справу за позовом Максима Нефьодова щодо поновлення його на посаді голови Державної митної служби України. Розгляд справи тривав з травня 2020 року. Так, рішенням суду від 28 січня 2021 року позивачу – Максиму Нефьодову, було відмовлено у задоволенні позовних вимог», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для прийняття такого рішення стало встановлення судом дотримання Кабміном процедури під час звільнення позивача з посади.

У суді нагадують, що позивач просив визнати протиправним та скасувати розпорядження Кабінету Міністрів від 24 квітня 2020 року «Про звільнення Нефьодова Максима Євгеновича з посади голови Державної митної служби України» і поновити його на зазначеній посаді.

Також позивач просив ОАСК стягнути на його користь суму середнього заробітку за час вимушеного прогулу, виходячи з розміру його середньоденної (годинної) заробітної плати.

Як повідомлялося, Нефьодов очолював Державну митну службу з липня 2019 року до 24 квітня 2020 року. До того він був заступником міністра економічного розвитку та торгівлі.