Херсонський адвокат заявив, що ОАСК скасував новий правопис

Херсонський адвокат заявив, що ОАСК скасував новий правопис

Укрінформ
Херсонський адвокат Дмитро Ільченко повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Про це адвокат Дмитро Ільченко написав у Фейсбуці.

«Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий новий правопис. Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією», - написав Ільченко.

Також, зазначив адвокат, під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

Рішення набирає чинності після його апеляційного перегляду - якщо КМУ подасть апеляцію, написав Ільченко.

За його словами, позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів.

Як повідомив Дмитро Ільченко, у суді він представляв позивачку – восьмикласницю херсонської школи.

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Укрінформ звернувся за підтвердженням цієї інформації в ОАСК і за коментарем до МОН, чи має міністерство намір подавати апеляцію, якщо таке рішення дійсно ухвалене.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції "Українського правопису" було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.

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