Херсонський адвокат заявив, що ОАСК скасував новий правопис

Херсонський адвокат Дмитро Ільченко повідомив, що Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив позов та скасував постанову № 437 «Питання українського правопису», якою було схвалено нову редакцію «Українського правопису».

Про це адвокат Дмитро Ільченко написав у Фейсбуці.

«Щойно Окружний адміністративний суд міста Києва задовольнив наш позов та скасував Постанову КМУ про так званий новий правопис. Нагадую, це той самий правопис, в якому запроваджують "павзу", "Атени", проєкт та Марта замість Марфи. Підставою позову було те, що уряд не має права змінювати правопис, оскільки подібне просто не є його компетенцією», - написав Ільченко.

Також, зазначив адвокат, під час розгляду з'ясувалося, що "мовна комісія" мала суттєві суперечки та не розробляла правопис саме в тій редакції, в якій він був затверджений урядом.

Рішення набирає чинності після його апеляційного перегляду - якщо КМУ подасть апеляцію, написав Ільченко.

За його словами, позов був направлений на захист української мови від її спотворення на користь регіональних діалектів.

Як повідомив Дмитро Ільченко, у суді він представляв позивачку – восьмикласницю херсонської школи.

Укрінформ звернувся за підтвердженням цієї інформації в ОАСК і за коментарем до МОН, чи має міністерство намір подавати апеляцію, якщо таке рішення дійсно ухвалене.

Як повідомляв Укрінформ, фінальний текст нової редакції "Українського правопису" було опубліковано на офіційних сайтах Міністерства освіти і науки та Національної академії наук 3 червня 2019 року і з цього моменту рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції Правопису.