Кремінь: Кілька років жодних змін у закон про мову вносити не можна

Протягом наступних кількох років жодних змін у Закон «Про забезпечення функціонування української мови як державної» вносити не можна.

На цьому наголосив уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь в інтерв'ю одному з інтернет-видань, повідомляє Укрінформ із посиланням на пресслужбу мовного омбудсмена.

«Нам вдається - і я вірю, що буде вдаватися й надалі - відстоювати наші основні принципи. Принцип перший: найближчими роками жодних змін у закон вносити не можна. По-друге, питання державної мови – це питання національної безпеки. І по-третє, українська мова – це основа конституційного ладу. Тому кожна спроба підірвати мовне законодавство – це спроба удару по національній безпеці і по національній обороні», – заявив Кремінь.

За його словами, законодавчі ініціативи, які стосуються мовного закону – чи йдеться про скасування штрафів, чи про скасування переведення російськомовних шкіл на українську мову навчання - це політика.

«Це політичні віруси, які лунають здебільшого для медіа і спрямовані на тих людей, хто не має антитіл по відношенню до таких спекуляцій. Але переважна більшість розуміє, що це популізм і нічого більше. Не знаю, що від того виграють політичні сили, які цим займаються. Це політика, боротьба і пошук найкращих аргументів», – додав Кремінь.

Як повідомляв Укрінформ, 16 січня 2021 року набули чинності норми статті 30 Закону "Про забезпечення функціонування української мови як державної", які регулюють використання державної мови у сфері обслуговування споживачів. Відповідно до цієї статті, державною мовою мають звертатися до споживачів в усіх сферах обслуговування. Така вимога стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги (у тому числі гуртки і секції), медичне обслуговування, надання соціальних, юридичних, транспортних та інших послуг.

Українською мовою має подаватися інформація в цінниках, інструкціях, технічних характеристиках, маркуванні, квитках, меню тощо.

Верховна Рада 25 квітня 2019 року ухвалила Закон "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Його статті впроваджуються в дію поетапно. Переважна більшість його норм набула чинності 16 липня 2019 року.