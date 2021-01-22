Понад п'ять тисяч осіб притягнули за корупцію у 2020 році - НАЗК

Упродовж 2020 року до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов'язані з корупцією правопорушення (Реєстру корупціонерів), були внесені відомості про 5 131 особу.

Про це повідомляє НАЗК на своїй сторінці у Фейсбуці , передає Укрінформ.

"Протягом 2020 року працівники Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) опрацювали 13 142 судових рішень, надісланих Державною судовою адміністрацією України. З цих рішень до Реєстру корупціонерів внесено відомості стосовно 5 131 особи", - зазначили в Агентстві.

Зокрема, 993 особи притягнуто до кримінальної відповідальності; 4001 особа - до адміністративної відповідальності; на 116 осіб накладено дисциплінарні стягнення.

Найчастіше до кримінальної відповідальності притягували за пропозицію, обіцянку або надання неправомірної вигоди службовій особі, тобто пропозицію хабаря (604 особи); декларування недостовірної інформації (116 осіб), зловживання впливом (89 осіб).

До адміністративної відповідальності притягували за несвоєчасне подання декларації (3 742 осіб), неповідомлення про наявність в особи реального конфлікту інтересів (165 осіб) тощо.

Найчастіше як до кримінальної, так і до адміністративної відповідальності притягувалися депутати місцевих рад, посадовці Національної поліції та державні службовці.

Дисциплінарні стягнення найчастіше накладені за: порушення вимог щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів – на 31 особу; порушення обмежень щодо використання службових повноважень та одержання неправомірної вигоди або подарунка – 24 осіб; несвоєчасне подання декларації – 17 осіб.

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Окрім того, протягом 2020 року з Реєстру корупціонерів вилучено 21 особу: 15 осіб на підставі рішень суду апеляційної інстанції про скасування вироку, винесення виправдувального вироку, скасування постанови про накладення адміністративного стягнення за корупційне або пов’язане з корупцією правопорушення;

6 осіб на підставі наказу про скасування накладення дисциплінарного стягнення.

Як повідомлялося, НАЗК адмініструє Реєстр корупціонерів з лютого 2019 року. Зараз НАЗК у співпраці з проєктом USAID/UKaid «Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS» працює над оновленням Реєстру корупціонерів для більш зручної роботи з даними сайту.