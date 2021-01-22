НАЗК проведе антикорупційну експертизу проєктів актів у сфері оборонних закупівель

Експерти Національного агентства з питань запобігання корупції проведуть антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів у сфері оборонних закупівель.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє НАЗК.

«Експерти Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) проведуть антикорупційну експертизу проєктів нормативно-правових актів (НПА), покликаних регулювати сферу оборонних закупівель», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, ознаки, що вказують на необхідність проведення антикорупційної експертизи цих НПА, були виявлені під час відповідного моніторингу.

Зокрема, НАЗК перевірить на корупціогенні фактори наступні постанови Кабінету Міністрів: «Питання оборонних закупівель»; «Про затвердження Порядку застосування видів цін на товари, роботи та послуги оборонного призначення, формування та коригування очікуваної та розрахункової очікуваної вартості та ціни, встановлення договірної ціни при проведенні закритих закупівель (неконкурентною процедурою закупівель) та спрощеного відбору без застосування електронної системи закупівель»;

«Про затвердження Порядку створення, формування та ведення електронного реєстру учасників відбору та виконавців державних контрактів (договорів)».

В пресслужбі зазначили, що проєкт Антикорупційної стратегії на 2021–2025 роки серед стратегічних проблем визначає закупівлю товарів, робіт і послуг оборонного призначення, яка здійснюється в умовах надмірного режиму засекречування та має низький рівень конкурентності, що сприяє зловживанням та необґрунтованим бюджетним витратам.

У НАЗК нагадали, що з 1 січня 2021 року набрали чинності основні положення Закону «Про оборонні закупівлі», який змінює принципи організації та проведення закупівель для потреб оборони та суттєво підвищує прозорість їх планування.

Для того, щоби закон запрацював, необхідно було розробити та оновити понад десяток важливих підзаконних нормативно-правових актів, зокрема і вказані проєкти постанов, до початку 2021 року. Проте низка документів, які деталізують закон, були подані Міністерством з питань стратегічних галузей промисловості лише протягом минулого тижня.

Експерти НАЗК проведуть антикорупційну експертизу проєктів та нададуть розробнику рекомендації з метою зменшення корупціогенних факторів у разі їх виявлення.

Крім того, громадськість запросили долучитися до проведення антикорупційної експертизи та закликали надавати свої зауваження про проєктів постанов на електронну адресу: anticor_expert@nazk.gov.ua.